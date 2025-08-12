Cách đặt router Wi-Fi tăng tốc độ truy cập internet

Tình trạng Wi-Fi chậm có thể gây ra nhiều phiền toái, đặc biệt khi nó làm gián đoạn việc phát trực tuyến hoặc công việc tại nhà. Mặc dù cách thức hoạt động của Wi-Fi có thể là một điều bí ẩn đối với nhiều người, nhưng việc đặt router ở vị trí hợp lý là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất internet tốt nhất.

Những chiếc loa Bluetooth thực sự ảnh hưởng đến trải nghiệm của kết nối Wi-Fi ẢNH: YAHOO

Các chuyên gia từ hyperoptic.com cho rằng, vị trí đặt router có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất Wi-Fi. Việc hiểu rõ cách bố trí này sẽ giúp người dùng phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình mà không bị gián đoạn, cũng như làm việc và duyệt web một cách mượt mà.

Bên cạnh đó, người dùng cần đặt router tránh xa một số thiết bị gia dụng, đặc biệt là sự hiện diện của các thiết bị sử dụng Bluetooth, như loa Bluetooth, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất Wi-Fi. Các thiết bị này bao gồm cả những loa Bluetooth thương hiệu lớn như Amazon Alexa và Google Home. Khi đặt quá gần nhau, chúng có thể gây nhiễu và làm giảm tốc độ internet.

Lý do loa Bluetooth 'làm hại' sóng Wi-Fi

Theo AI Overview, Bluetooth là một công nghệ không dây cho phép các thiết bị điện tử kết nối và trao đổi dữ liệu ở khoảng cách ngắn, thường là trong phạm vi vài mét. Nó hoạt động trên dải tần 2,4 GHz và không cần dây cáp để kết nối. Thông thường, một thiết bị như điện thoại hoạt động như "thiết bị chính", trong khi loa Bluetooth hoặc tai nghe không dây là "thiết bị ngoại vi.

300 USD cho thiết kế loa Bluetooth độc đáo làm từ rác thải nhựa

Cả Bluetooth và Wi-Fi đều sử dụng tần số vô tuyến để cung cấp kết nối không dây và thậm chí các thiết bị như lò vi sóng cũng có thể gây ảnh hưởng đến hiệu suất Wi-Fi. Do đó, người dùng nên cân nhắc đặt router cách xa các thiết bị nhà bếp này để đạt được tốc độ internet tối ưu.

Nhìn chung, trước khi quyết định thay đổi nhà cung cấp dịch vụ hoặc chi tiền cho gói băng thông rộng đắt tiền hơn, các chuyên gia khuyên người dùng nên thử di chuyển router để cải thiện tốc độ internet tại nhà.