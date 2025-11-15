Valve phát tín hiệu thổi bùng hy vọng về Half-Life 3

Cùng với Steam Deck, những sản phẩm mới từ Valve tạo nên một giải pháp toàn diện cho phép người chơi trải nghiệm game ở bất cứ đâu và trên bất kỳ loại màn hình nào. Mặc dù danh mục trò chơi của Steam rất phong phú, vẫn còn một tựa game quan trọng đang thiếu vắng: Half-Life 3.

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Half-Life 3 chuẩn bị ra mắt ẢNH: EUROGAMER

Thông tin về Half-Life 3 đã tốn không ít giấy mực trong nhiều năm qua, đặc biệt sau khi Valve ra mắt Half-Life: Alyx - một phần tiền truyện dành riêng cho VR (thực tế ảo) và khiến nhiều người bất ngờ. Điều này cho thấy Half-Life vẫn còn sống trong tâm trí của Valve, ngay cả khi rất ít thông tin mới về Half-Life 3 được công ty chia sẻ.

Valve từng bày tỏ mong muốn phát triển thêm nhiều tựa game trong series Half-Life, tuy nhiên không ai có thể chắc chắn về điều đó. Mặc dù vậy, với sự xuất hiện của loạt phần cứng mới từ Valve, đây dường như là tín hiệu cho việc hiện thực hóa Half-Life 3, đặc biệt khi tin tức về phiên bản này xuất hiện nhiều hơn trong gần 1 năm qua.

Game Awards cận kề, cơ hội cho Valve

Mọi chuyện bắt đầu từ lễ kỷ niệm 20 năm ra mắt Half-Life 2, khi Valve phát hành một bản cập nhật lớn cho trò chơi, sửa lỗi, khôi phục nội dung và cải thiện chất lượng đồ họa. Cùng với đó là một bộ phim tài liệu và hai phần tiếp theo - những cập nhật quan trọng cho một tựa game lâu đời.

Cuối năm ngoái, YouTuber Gabe Follower tiết lộ thông tin về khả năng ra mắt Half-Life 3 khi anh cho biết một dự án nội bộ của Valve mang tên "HLX" đã bước vào giai đoạn thử nghiệm. Mặc dù điều này không đảm bảo trò chơi sẽ ra mắt sớm, nhưng ít nhất nó cho thấy quá trình phát triển đang diễn ra.

Một thông tin thú vị khác là nam diễn viên Michael Shapiro, người lồng tiếng cho nhân vật G-Man, đã gửi lời chúc mừng năm mới bằng giọng nói đặc trưng của G-Man. Điều này gợi nhớ đến năm 2020, khi anh cũng làm điều tương tự trước khi Half-Life: Alyx được công bố.

Liệu Half-Life 3 có phải là sản phẩm đồng hành với tham vọng đổi mới phần cứng của Valve? Điều này hoàn toàn có cơ sở khi giải thưởng Game Awards sắp diễn ra, một cơ hội tuyệt vời để công ty công bố tựa game mới.