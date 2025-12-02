Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nhà mạng Việt đẩy mạnh phổ cập eSIM, dần thay thế SIM vật lý

Anh Quân
Anh Quân
02/12/2025 11:16 GMT+7

Các nhà mạng di động tại Việt Nam đồng loạt hỗ trợ người dùng chuyển đổi thẻ SIM vật lý sang eSIM thông qua kênh trực tuyến, bao gồm cả việc miễn phí dịch vụ, nhằm thúc đẩy lộ trình số hóa ngành viễn thông.

Trong động thái mới nhất vào đầu tháng 12, Viettel - một trong ba nhà mạng di động lớn nhất Việt Nam tuyên bố miễn mọi chi phí cho khách hàng chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM khi thực hiện trên nền tảng số. Trước đây, mức phí cho dịch vụ này thường dao động từ 15.000 đến 35.000 đồng tùy theo từng đơn vị cung cấp như MobiFone, VinaPhone hay Viettel.

Đây không phải là nỗ lực đơn lẻ mà nằm trong xu hướng chung của ngành viễn thông thời gian qua. Hồi tháng 10, VinaPhone cũng cập nhật ứng dụng để hỗ trợ chuyển đổi eSIM trực tuyến cho thuê bao hiện hữu thay vì chỉ áp dụng cho thuê bao mới. Nhiều nhà mạng khác như Wintel, iTel, FPT... cũng tích hợp quy trình mua và kích hoạt eSIM trực tuyến thông qua xác thực VNeID.

Nhà mạng Việt đẩy mạnh phổ cập eSIM, dần thay thế SIM vật lý - Ảnh 1.

Chuyển đổi sang sử dụng eSIM trực tuyến giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi không cần ra đại lý để làm thủ tục

Ảnh: Anh Quân

Bước tiến công nghệ eSIM mang tính nền tảng

Về mặt kỹ thuật, eSIM được đánh giá là bước tiến quan trọng so với SIM vật lý truyền thống. Do được hàn trực tiếp vào bo mạch của thiết bị, eSIM loại bỏ hoàn toàn rủi ro vật lý như cong, gãy, trầy xước hay lỏng khe cắm... thường là nguyên nhân gây gián đoạn liên lạc trên thẻ SIM truyền thống. Ngoài ra, việc loại bỏ thẻ nhựa cũng góp phần giảm thiểu rác thải môi trường.

Ưu điểm lớn nhất của eSIM nằm ở khả năng quản lý linh hoạt. Một thiết bị tích hợp eSIM có thể lưu trữ nhiều số điện thoại (profile) khác nhau, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các mạng hoặc thêm số phụ trên các thiết bị đeo như Apple Watch mà không cần tháo lắp khay SIM. Đối với những người thường xuyên đi nước ngoài (công tác, du lịch...), việc sử dụng eSIM trên thiết bị di động mang lại nhiều tiện lợi nhờ khả năng thay đổi số điện thoại ngay trên thiết bị mà không cần tháo lắp, dễ dàng chuẩn bị trước phương án kết nối ngay khi rời khỏi máy bay.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn tồn tại rào cản nhất định. Hạn chế lớn nhất là người dùng không thể nhanh chóng đổi SIM sang máy khác khi điện thoại hết pin hoặc hỏng hóc như SIM vật lý. Bên cạnh đó, eSIM hiện chủ yếu chỉ được hỗ trợ trên các dòng smartphone tầm trung và cao cấp.

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Nhiều người dùng cũng truyền tai nhau các sự cố khi sử dụng eSIM như chất lượng bắt sóng kém hơn, tín hiệu ít ổn định hoặc tốc độ truy cập mạng internet di động (4G, 5G) không tốt như với eSIM. Chia sẻ về vấn đề này với Thanh Niên, một chuyên gia đang làm việc trong ngành viễn thông khẳng định: "eSIM và SIM vật lý đều dùng chung mạng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, có nghĩa cả hai công nghệ này sử dụng cùng các cột sóng (cell towers), băng tần, đường truyền... nên tín hiệu, tốc độ, độ ổn định phụ thuộc vào chất lượng mạng, không phụ thuộc vào loại SIM". Như vậy, nếu các yếu tố như mạng, thiết bị, băng tần tương đương, thì eSIM không thua kém SIM vật lý.

Ngoài ra, eSIM còn có lợi thế như không bị hỏng, mất do vật lý, hạn chế rủi ro tiếp xúc hoặc lắp sai khay, đảm bảo độ bền và ổn định lâu dài. Cùng với đó, trong trường hợp người dùng thất lạc thiết bị hoặc bị kẻ gian lấy trộm, chúng không thể tháo eSIM như với SIM vật lý để gây khó khăn cho quá trình định vị thiết bị bằng kết nối sóng di động.

Không chỉ ở Việt Nam, sự dịch chuyển sang eSIM đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Các nhà sản xuất thiết bị, ví dụ Apple, bắt đầu loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý trên một số dòng iPhone tại thị trường Mỹ. Còn theo báo cáo từ Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu (GSMA), dự kiến đến năm 2030, khoảng 78% người dùng di động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ sử dụng eSIM.

Tin liên quan

Nhiều 'ông lớn' smartphone bắt tay nhà mạng phổ cập 5G

Nhiều 'ông lớn' smartphone bắt tay nhà mạng phổ cập 5G

Sự kiện Samsung lần đầu tiên kết hợp cùng Viettel đưa smartphone 5G giá rẻ về miền Tây, hay bắt tay Oppo ra mắt dòng điện thoại 5G mới nhất là những tín hiệu cho thấy cuộc đua trên thị trường 5G tại Việt Nam đang tăng tốc.

Khám phá thêm chủ đề

GSMA Apple Viettel Chuyển đổi SIM vật lý thẻ sim Mạng di động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận