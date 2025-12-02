Nhà mạng Việt đẩy mạnh phổ cập eSIM, dần thay thế SIM vật lý

Trong động thái mới nhất vào đầu tháng 12, Viettel - một trong ba nhà mạng di động lớn nhất Việt Nam tuyên bố miễn mọi chi phí cho khách hàng chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM khi thực hiện trên nền tảng số. Trước đây, mức phí cho dịch vụ này thường dao động từ 15.000 đến 35.000 đồng tùy theo từng đơn vị cung cấp như MobiFone, VinaPhone hay Viettel.

Đây không phải là nỗ lực đơn lẻ mà nằm trong xu hướng chung của ngành viễn thông thời gian qua. Hồi tháng 10, VinaPhone cũng cập nhật ứng dụng để hỗ trợ chuyển đổi eSIM trực tuyến cho thuê bao hiện hữu thay vì chỉ áp dụng cho thuê bao mới. Nhiều nhà mạng khác như Wintel, iTel, FPT... cũng tích hợp quy trình mua và kích hoạt eSIM trực tuyến thông qua xác thực VNeID.

Chuyển đổi sang sử dụng eSIM trực tuyến giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi không cần ra đại lý để làm thủ tục Ảnh: Anh Quân

Bước tiến công nghệ eSIM mang tính nền tảng

Về mặt kỹ thuật, eSIM được đánh giá là bước tiến quan trọng so với SIM vật lý truyền thống. Do được hàn trực tiếp vào bo mạch của thiết bị, eSIM loại bỏ hoàn toàn rủi ro vật lý như cong, gãy, trầy xước hay lỏng khe cắm... thường là nguyên nhân gây gián đoạn liên lạc trên thẻ SIM truyền thống. Ngoài ra, việc loại bỏ thẻ nhựa cũng góp phần giảm thiểu rác thải môi trường.

Ưu điểm lớn nhất của eSIM nằm ở khả năng quản lý linh hoạt. Một thiết bị tích hợp eSIM có thể lưu trữ nhiều số điện thoại (profile) khác nhau, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các mạng hoặc thêm số phụ trên các thiết bị đeo như Apple Watch mà không cần tháo lắp khay SIM. Đối với những người thường xuyên đi nước ngoài (công tác, du lịch...), việc sử dụng eSIM trên thiết bị di động mang lại nhiều tiện lợi nhờ khả năng thay đổi số điện thoại ngay trên thiết bị mà không cần tháo lắp, dễ dàng chuẩn bị trước phương án kết nối ngay khi rời khỏi máy bay.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn tồn tại rào cản nhất định. Hạn chế lớn nhất là người dùng không thể nhanh chóng đổi SIM sang máy khác khi điện thoại hết pin hoặc hỏng hóc như SIM vật lý. Bên cạnh đó, eSIM hiện chủ yếu chỉ được hỗ trợ trên các dòng smartphone tầm trung và cao cấp.

Nhiều người dùng cũng truyền tai nhau các sự cố khi sử dụng eSIM như chất lượng bắt sóng kém hơn, tín hiệu ít ổn định hoặc tốc độ truy cập mạng internet di động (4G, 5G) không tốt như với eSIM. Chia sẻ về vấn đề này với Thanh Niên, một chuyên gia đang làm việc trong ngành viễn thông khẳng định: "eSIM và SIM vật lý đều dùng chung mạng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, có nghĩa cả hai công nghệ này sử dụng cùng các cột sóng (cell towers), băng tần, đường truyền... nên tín hiệu, tốc độ, độ ổn định phụ thuộc vào chất lượng mạng, không phụ thuộc vào loại SIM". Như vậy, nếu các yếu tố như mạng, thiết bị, băng tần tương đương, thì eSIM không thua kém SIM vật lý.

Ngoài ra, eSIM còn có lợi thế như không bị hỏng, mất do vật lý, hạn chế rủi ro tiếp xúc hoặc lắp sai khay, đảm bảo độ bền và ổn định lâu dài. Cùng với đó, trong trường hợp người dùng thất lạc thiết bị hoặc bị kẻ gian lấy trộm, chúng không thể tháo eSIM như với SIM vật lý để gây khó khăn cho quá trình định vị thiết bị bằng kết nối sóng di động.

Không chỉ ở Việt Nam, sự dịch chuyển sang eSIM đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Các nhà sản xuất thiết bị, ví dụ Apple, bắt đầu loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý trên một số dòng iPhone tại thị trường Mỹ. Còn theo báo cáo từ Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu (GSMA), dự kiến đến năm 2030, khoảng 78% người dùng di động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ sử dụng eSIM.