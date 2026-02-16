5 mẫu smartphone 'đã qua sử dụng' vẫn đáng mua

Tuy nhiên, việc mua smartphone đã qua sử dụng không hề đơn giản. Người dùng cần tìm kiếm những kênh bán hàng đáng tin cậy, nơi cung cấp các thiết bị đã được tân trang hoặc làm sạch đúng cách. Một câu hỏi lớn đặt ra là: Liệu có thể mua smartphone cũ đến mức nào? Đã hết hạn hỗ trợ chưa? Phần cứng có đủ mạnh để đáp ứng các tính năng mới nhất không?...

Dưới đây là 5 chiếc điện thoại đã qua sử dụng ở các mức giá khác nhau, đảm bảo về độ tin cậy, ưu điểm và hạn chế của chúng. Hầu hết thiết bị vẫn nằm trong chu kỳ cập nhật phần mềm, giúp người dùng yên tâm về tính năng trong thời gian dài.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tiết kiệm chi phí mà không phải hy sinh quá nhiều tính năng. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên của Apple có khả năng xử lý AI (trí tuệ nhân tạo) mượt mà, cho phép người dùng tương tác với Siri, tạo ảnh và chạy các shortcut mà không cần kết nối internet.

iPhone 15 Pro có khung titan ẢNH: CNET

Thiết kế khung titan sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ với chip A17 Pro và hệ thống camera ấn tượng với camera chính 48 MP là những điểm nổi bật của sản phẩm. Thời lượng pin cũng ổn định, nhưng người dùng nên chọn thiết bị có dung lượng pin còn khoảng 80 - 90% để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Pixel 9 Pro

Khi ra mắt vào cuối năm 2024, Pixel 9 Pro đã được đánh giá là "một bước tiến vượt bậc". Thiết kế độc đáo kết hợp với chất lượng hoàn thiện cao cấp, cùng với trải nghiệm Android tuyệt vời và hàng loạt tiện ích hỗ trợ AI đã tạo nên sức hút cho sản phẩm này.

Pixel 9 Pro sở hữu nhiều tính năng tiên tiến ẢNH: REUTERS

Hệ thống camera với cụm cảm biến lớn (50 MP + 48 MP + 48 MP) mang lại chất lượng ảnh ấn tượng, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Màn hình OLED 120 Hz sắc nét và sống động cũng là một điểm cộng lớn. Tuy chip Tensor G-series có thể không mạnh mẽ bằng các chip cao cấp khác, nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng sử dụng hằng ngày mượt mà.

Galaxy S24 Ultra

Đối với người dùng đang tìm kiếm một chiếc điện thoại Android cao cấp với camera mạnh mẽ, Galaxy S24 Ultra là sự lựa chọn hàng đầu. Galaxy S24 Ultra sở hữu thiết kế tối giản, màn hình OLED 120 Hz sống động và chip Snapdragon 8 Gen 3 mạnh mẽ.

Galaxy S24 Ultra là một trong những cái tên đáng chú ý trên thị trường điện thoại cũ ẢNH: REUTERS

Pin 5.000 mAh trên thiết bị hứa hẹn đảm bảo thời gian sử dụng cả ngày, cùng với sạc nhanh 45W. Giao diện One UI trên nền Android 16 mang đến trải nghiệm độc đáo, với nhiều tính năng AI hữu ích. Camera chính 200 MP cho ra những bức ảnh sắc nét và hệ thống camera tele kép cho phép zoom quang linh hoạt.

OnePlus 13

OnePlus 13 được OnePlus tung ra nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn và đã vượt trội hơn ở một số khía cạnh. OnePlus 13 có thiết kế hai tông màu nổi bật và khả năng chống nước, bụi đạt chuẩn IP69.

OnePlus 13 mang đến hiệu năng làm việc mạnh mẽ ẢNH: NOTEBOOKCHECK

Với chip Snapdragon 8 Elite, điện thoại mang lại hiệu năng vượt trội. Màn hình OLED cong 120 Hz với độ sáng 4.500 nit cũng là một điểm cộng lớn. Hệ thống ba cảm biến 50 MP cho ra những bức ảnh đẹp mắt, cùng khả năng quay video Dolby Vision. Viên pin 6.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày.

iPhone 16

iPhone 16 gây ấn tượng mạnh với thiết kế tối giản và hiệu năng vượt trội. Sản phẩm có giá mới là 699 USD, nhưng Apple gần đây mở bán sản phẩm tân trang với giá chỉ 619 USD. Điểm yếu trên sản phẩm là thiếu màn hình tần số quét 120 Hz.

iPhone 16 thêm phần hấp dẫn nhờ sự xuất hiện của các mẫu tân trang ẢNH: REUTERS

Với chip A18 mạnh mẽ, thời lượng pin ấn tượng và camera 48 MP, iPhone 16 là một trong những lựa chọn tốt nhất trong phân khúc giá này. Hỗ trợ phần mềm lâu dài của Apple cũng là một điểm cộng lớn.