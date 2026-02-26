Galaxy S26 - AI Phone đầu tiên của Samsung trình làng, giá từ 25,9 triệu đồng

"Chúng tôi tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) nên được thiết kế để mọi người đều có thể tin tưởng và sử dụng một cách dễ dàng nhất. Với Galaxy S26 series, chúng tôi sẽ hoàn thiện tầm nhìn đó khi mang đến cho người dùng trải nghiệm AI liền mạch và tự nhiên", ông TM Roh, CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) của Samsung Electronics, mở đầu sự kiện Galaxy Unpacked 2026, lúc 1 giờ ngày 26.2 (giờ Việt Nam).

Tại sự kiện, Samsung đã chính thức giới thiệu ba mẫu Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, đặt nền móng quan trọng cho xu hướng mới của ngành di động khi chuyển từ smartphone tích hợp AI sang AI Phone đúng nghĩa.

Samsung Galaxy S26 Ultra vừa ra mắt hôm 26.2 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Sức mạnh phần cứng vượt trội

Trên sân khấu Unpacked 2026, Samsung không dành nhiều thời gian để nói về thiết kế của Galaxy S26 series. Máy dùng khung thép, các góc cạnh được ôm cong, cho cảm giác cầm nắm dễ chịu. Samsung Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra có kích thước màn hình lần lượt là 6,3 inch, 6,7 inch và 6,9 inch, công nghệ Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120 Hz.

Điểm nhấn của Galaxy S26 series nằm ở sức mạnh phần cứng vượt trội. Phiên bản Ultra dùng bộ vi xử lý di động tùy biến Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy. Phiên bản cao cấp nhất dùng RAM 16 GB, bộ nhớ trong 1 TB.

Dung lượng pin của Galaxy S26 là 4.300 mAh, tăng 300 mAh so với Galaxy S25. Bản Plus được trang bị viên pin 4.900 mAh. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra dùng pin 5.000 mAh, dùng sạc có dây 65W, sạc không dây Super Fast Charging 3.0 cho phép sạc từ 0% lên 75% trong vòng 30 phút.

Samsung Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra ẢNH: KHƯƠNG NHA

Galaxy S26 series chạy hệ điều hành Android 16, giao diện One UI 8.5 mới nhất. Hỗ trợ kết nối 5G, kháng nước theo chuẩn IP68. Samsung Galaxy S26 và S26+ dùng cụm 3 máy ảnh gồm camera góc siêu rộng 12 MP và 50 MP, camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Cụm camera trước 12 MP. Trong khi đó, cụm máy ảnh chính trên Galaxy S26 Ultra được trang bị camera 200 MP, khẩu độ được mở rộng f/1.4. Camera tele độ phân giải lên đến 50 MP, hỗ trợ zoom quang học 5x.

AI tràn ngập khắp nơi

"Hãy hình dung về một chiếc điện thoại di động có thể dự đoán thói quen trước cả khi bạn nhận ra. Nó có thể ghi nhớ, học hỏi thói quen của người dùng và thích ứng theo thời gian thực rồi chủ động gợi ý các hành động tiếp theo. Khi trí tuệ nhân tạo có độ phủ rộng hơn, đề cao tính cởi mở và được xây dựng trên nền tảng tin cậy, AI sẽ phát triển và trở thành Agentic AI", ông TM Roh nói về tầm nhìn của Samsung về tương lai AI và bước tiến hóa tiếp theo của ngành công nghiệp di động.

Galaxy S26 series được thiết kế để biến những trải nghiệm quen thuộc hằng ngày trở nên đơn giản và thân thiện hơn. Người dùng thậm chí không cần tìm, mở các ứng dụng AI mà có thể trò chuyện trực tiếp với trí tuệ nhân tạo để thực hiện hàng loạt tác vụ phức tạp, liền mạch.

Sự kiện Unpacked 2026 có thể được ví như bữa tiệc AI Phone của Samsung. Trí tuệ nhân tạo xuất hiện khắp nơi, từ những việc đơn giản như xóa vật thể khỏi ảnh, thêm chi tiết vào hình, tìm kiếm nhanh cho đến những tác vụ phức tạp, cần kết hợp nhiều thao tác như Gợi ý thông minh (Now Nudge), Tóm tắt thông minh (Now Brief).

Ảnh trước (chiếc bánh bị thiếu một phần) và ảnh sau được tái tạo đầy đủ bằng AI trên Galaxy S26 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Các cải tiến AI ISP 10 được mở rộng sang camera selfie giúp tự động nhận diện để tái tạo màu da, tóc bất chấp điều kiện ánh sáng phức tạp. Ngoài trợ lý Bixby, Galaxy S26 series còn tích hợp AI Gemini và Perplexity. Sau khi thiết lập, người dùng có thể hoàn tất tác vụ chỉ bằng một lần nhấn nút hoặc ra lệnh bằng giọng nói. Galaxy S26 series cũng có thể xử lý các tác vụ nhiều bước ở chế độ nền, giúp đơn giản hóa quy trình thay cho người dùng.

AI còn giúp lọc cuộc gọi tự động (Call Screening) để nhận diện cuộc gọi từ số lạ và tóm tắt nhanh nội dung cuộc gọi. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo trong tính năng Private Album cho phép người dùng dễ dàng ẩn các ảnh và video đã chọn mà không cần tạo thư mục riêng.

Màn hình chống nhìn trộm chủ động đầu tiên trên thế giới

Song song với việc phát triển phần cứng và đẩy mạnh các tính năng AI trên Galaxy S26 series, Samsung cũng đặc biệt nhấn mạnh đến quyền riêng tư của người dùng. Công nghệ Privacy Display - chống nhìn trộm chủ động - lần đầu tiên được tích hợp trên điện thoại giúp bảo vệ quyền riêng tư ở cấp độ điểm ảnh.

Đây được xem là bước đột phá về công nghệ hiển thị, thay đổi căn bản cách quyền riêng tư được bảo vệ trên smartphone. Samsung đã kết hợp sức mạnh phần cứng và phần mềm trên Galaxy S26 Ultra để kiểm soát chính xác cách các điểm ảnh phân tán ánh sáng, màn hình vẫn đảm bảo nội dung hiển thị rõ nét nhưng lại giúp chống nhìn trộm từ bốn phía.

Công nghệ Privacy Display - chống nhìn trộm chủ động trên Samsung Galaxy S26 Ultra ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đặc biệt hơn, người dùng có thể tùy chỉnh thời điểm tự động kích hoạt tính năng chống nhìn trộm như khi nhập PIN, mật khẩu hoặc mở ứng dụng cụ thể. Privacy Display còn cho phép điều chỉnh mức độ riêng tư tùy theo tình huống.

Samsung nhắc đến mật mã hậu lượng tử (PQC) để chuẩn bị sẵn sàng cho các mối đe dọa trong tương lai, bao gồm xác minh phần mềm và bảo vệ firmware, tăng cường tính toàn vẹn thiết bị.

Giá bán Samsung Galaxy S26 series tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra sẽ chính thức đến tay người dùng vào ngày 6.3. Người dùng có thể đặt trước từ 26.2 đến 10.3. Năm nay, máy sẽ có bốn màu Tím, Trắng, Đen và Xanh . Ngoài ra, có hai màu đặc biệt là vàng hồng và bạc được bán độc quyền trên trang chủ của Samsung.

Về giá bán, Samsung Galaxy S26 series có giá bán lẻ đề nghị: