Công nghệ

Samsung tung video 15 giây 'đá xoáy' Apple trước ngày ra mắt Galaxy S26

Kiến Văn
Kiến Văn
25/02/2026 10:55 GMT+7

Samsung vừa công bố đoạn video dài 15 giây về Galaxy S26 nhằm "đá xoáy" đối thủ iPhone từ Apple liên quan đến khả năng chỉnh sửa ảnh.

Video mở đầu với hình ảnh một người phụ nữ cầm chiếc iPhone, với thiết kế tai thỏ lỗi thời và cụm camera hình vuông ở mặt sau. Đáng chú ý, Samsung đã không sử dụng hình ảnh từ các mẫu iPhone mới nhất, vốn đã áp dụng công nghệ Dynamic Island.

Samsung tung video 15 giây 'đá xoáy' Apple trước ngày ra mắt Galaxy S26 - Ảnh 1.

Nội dung teaser đăng tải trên trang X của Samsung Mobile Mỹ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong video, người phụ nữ cố gắng xóa hình ảnh của người yêu cũ, nhưng kết quả lại không như mong đợi với nhiều vệt mờ xuất hiện. Thông điệp mà Samsung muốn gửi gắm trong video chính là: Tính năng xóa đối tượng (Dọn dẹp) của Apple vẫn đang tụt hậu.

Samsung muốn ám chỉ điều gì trong video?

Ngay lập tức, câu hỏi "Điện thoại của bạn có thể làm được điều đó không?" được đưa ra một cách khéo léo nhằm tránh nêu tên Apple, nhưng vẫn mang tính thách thức iPhone 17 cũng như nỗ lực của Apple trong việc thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) trên iOS 26. Samsung đang định vị Apple như một thương hiệu an toàn, kiểm soát và có giới hạn, trong khi Galaxy AI được quảng bá là sáng tạo, giàu tính biểu cảm và thậm chí có phần hỗn loạn theo cách tích cực.

Đây không phải là lần đầu tiên Samsung thực hiện chiến lược quảng bá đá xoáy đối thủ, nhưng lần này công ty dường như thực hiện một cách có bài bản hơn. Việc sử dụng chính chiếc iPhone làm đạo cụ không phải ngẫu nhiên mà là một đòn giáng trực tiếp vào chiến lược khóa hệ sinh thái của Apple.

Trong thực tế, công cụ xóa đối tượng không phải là tính năng mới trên Galaxy S26 khi Samsung đã cung cấp tính năng này trong Thư viện ảnh từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, đoạn teaser mới báo hiệu một sự nâng cấp đáng kể. Công cụ Dọn dẹp của Apple trong các bản cập nhật iOS gần đây chỉ xử lý việc xóa các đối tượng cơ bản và gặp khó khăn với các hình nền phức tạp.

Giá Galaxy S25 Ultra giảm mạnh trước thềm ra mắt Galaxy S26

Giá Galaxy S25 Ultra giảm mạnh trước thềm ra mắt Galaxy S26

Áp lực từ thế hệ kế nhiệm mang đến đợt điều chỉnh giá trên diện rộng, kéo mức niêm yết của mẫu flagship Galaxy S25 Ultra xuống thấp kỷ lục kể từ khi lên kệ tại Việt Nam.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
