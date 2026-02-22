Samsung sắp có bước tiến lớn về pin thể rắn

Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được công bố, động thái này dường như liên quan đến nỗ lực của Samsung SDI trong việc phát triển các công nghệ pin thế hệ tiếp theo, đặc biệt là pin thể rắn. Công ty đang đối mặt với nhiều thách thức, khi nhu cầu xe điện toàn cầu suy giảm gây áp lực lên các nhà sản xuất pin, dẫn đến khoản lỗ hoạt động lớn trong các quý gần đây.

Samsung đang nỗ lực cải thiện việc phát triển công nghệ pin thể rắn ẢNH: SAMSUNG SDI

Thay vì chỉ đơn giản cắt giảm chi phí, Samsung SDI đang tái cấu trúc nguồn lực. Việc bán một phần cổ phần không cốt lõi có thể cung cấp nguồn vốn để mở rộng vào những lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt là hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), lĩnh vực đang được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng thời, Samsung SDI cũng đang đầu tư vào pin lithium sắt photphat (LFP) để duy trì khả năng cạnh tranh trong phân khúc giá thành thấp hơn, trong khi tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các công nghệ hóa học tiên tiến hơn.

Mục tiêu pin thể rắn của Samsung

Khác với pin lithium-ion, pin thể rắn thay thế chất điện phân lỏng dễ cháy bằng vật liệu rắn giúp mang lại mật độ năng lượng cao hơn, độ an toàn được cải thiện, tuổi thọ dài và khả năng sạc nhanh hơn. Tất cả những lợi thế này đều rất quan trọng cho xe điện và lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Samsung SDI đã thiết lập các dây chuyền sản xuất thử nghiệm và đang hợp tác với các đối tác như BMW và Solid Power để kiểm định và phát triển nguồn cung. Một đại diện của công ty cho biết bất kỳ thương vụ bán cổ phần tiềm năng nào cũng sẽ trải qua quá trình xem xét nội bộ, bao gồm đánh giá của ủy ban quản lý bền vững trước khi được hội đồng quản trị phê duyệt cuối cùng.

Các chi tiết như thời gian, cấu trúc và bên mua tiềm năng vẫn chưa được hoàn thiện. Các tin đồn cho rằng bên mua sẽ đến từ nội bộ Samsung Group hoặc một nhà đầu tư chiến lược.

Chiến lược tổng thể của Samsung SDI là tập trung vốn vào phát triển công nghệ pin. Khi các công nghệ thế hệ tiếp theo tiến gần đến giai đoạn thương mại hóa, quy mô và nguồn vốn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu Samsung thành công trong việc đầu tư hàng tỉ USD vào phát triển pin thể rắn và mở rộng hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), công ty có thể củng cố vị thế trong một thị trường đang phát triển nhanh chóng.