Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Pin thể rắn có thực sự an toàn?

Kiến Văn
Kiến Văn
23/12/2025 12:55 GMT+7

Số vụ cháy xe trên toàn cầu đang gia tăng đáng kể, trong đó xe điện vẫn bị gắn mác không an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Theo CarNewsChina, để giải quyết lo ngại cháy nổ pin trên xe điện, một giải pháp tiềm năng đã được đưa ra: chuyển từ pin điện phân lỏng sang pin thể rắn. Pin thể rắn có nhiều ưu điểm, bao gồm mật độ lưu trữ năng lượng cao, giúp giảm trọng lượng và tăng phạm vi hoạt động của xe. Chúng cũng ít nhạy cảm hơn với nhiệt độ cực đoan và lý thuyết cho thấy khả năng chống tự bốc cháy tốt hơn.

Pin thể rắn có thực sự an toàn hơn khi cháy xe điện ngày càng gia tăng? - Ảnh 1.

Pin thể rắn đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về nguy cơ quá nhiệt và hình thành gai dendrite

ẢNH: CarNewsChina

Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng tình hình có thể không khả quan như mong đợi. Tại một hội nghị diễn ra trong năm nay, các nhà nghiên cứu đã trình bày một bài báo về nguy cơ phản ứng hóa học không kiểm soát trong pin thể rắn, có thể dẫn đến sự giải phóng nhiệt nhanh chóng.

Những rủi ro tiềm ẩn của pin thể rắn

Mặc dù pin thể rắn vẫn chứa lithium, một chất có tính phản ứng mạnh, nhưng mật độ lưu trữ điện tích cao lại làm tăng nguy cơ sự cố. Các thí nghiệm cho thấy, ngay cả khi pin đã xả hết điện, lithium có thể phản ứng với vật liệu catốt trong điều kiện không có oxy, từ đó giải phóng năng lượng nhiệt lên tới 2.500 0C.

Ngoài ra, hiện tượng hình thành các gai tinh thể (dendrite) vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, vốn đã tồn tại trong pin lithium sử dụng chất điện phân lỏng. Sự phát triển của các nhánh tinh thể có thể dẫn đến nguy cơ đoản mạch. Việc sử dụng niken trong cực âm hoặc silic trong cực dương để tăng mật độ lưu trữ năng lượng cũng làm gia tăng nguy cơ mất ổn định nhiệt.

Được biết, nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang chuẩn bị thử nghiệm pin thể rắn cho các mẫu xe mới và việc áp dụng rộng rãi loại pin này có thể bắt đầu trong một hoặc hai năm tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo các bên liên quan không nên đánh lừa người dùng về những rủi ro liên quan đến pin thể rắn.

Cuối cùng, sự xuất hiện của loại pin này không có nghĩa là sẽ thay thế hoàn toàn pin điện phân lỏng, thay vào đó chúng chỉ đơn giản là được sử dụng trong các ứng dụng mà chi phí thấp quan trọng hơn mật độ lưu trữ năng lượng cao. Về phần pin điện phân lỏng, công nghệ này vẫn đang được cải thiện về độ an toàn thông qua các tiến bộ trong hóa học và vật lý.

Tin liên quan

Toyota đẩy mạnh công nghệ pin thể rắn cho xe điện

Toyota đẩy mạnh công nghệ pin thể rắn cho xe điện

Toyota đang từng bước chuyển mình từ vị trí đi sau thành nhà cung cấp linh kiện pin xe điện quan trọng nhờ chuyên môn sâu về khoa học vật liệu và kỹ thuật.

Khám phá thêm chủ đề

pin thể rắn công nghệ pin pin lithium xe điện cháy nổ pin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận