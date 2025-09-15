Trung Quốc tạo ra pin xe điện sạc 10 phút chạy 478 km

Nền tảng pin xe điện mới của CATL sẽ có hai phiên bản, cả hai đều hứa hẹn những tính năng ấn tượng. Phiên bản Shenxing Pro Super Long Life & Long Range được cho là có khả năng cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 758 km mỗi lần sạc dựa trên Quy trình Kiểm tra Xe hạng nhẹ Hài hòa Toàn cầu (WLTP).

Thời gian chờ sạc đầy pin vẫn luôn là nỗi khó chịu của người dùng xe điện ẢNH: TECHSPOT

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ước tính này khác với tiêu chuẩn EPA áp dụng tại Mỹ. Đặc biệt, tuổi thọ của pin ấn tượng với 12 năm hoặc 1 triệu km. CATL cho biết người dùng có thể thấy pin bị suy giảm khoảng 9% sau 200.000 km đầu tiên.

Xe điện ngày càng được nâng tầm

Như tên gọi, phiên bản pin sạc siêu nhanh Shenxing Pro tập trung vào tốc độ sạc. CATL khẳng định chỉ cần 10 phút sạc, người dùng có thể di chuyển được quãng đường lên đến 478 km. Hiệu suất của pin cũng rất ấn tượng, với công suất lên tới 830 kW và khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 2,5 giây, ngay cả khi mức pin chỉ còn 20%. Tuy nhiên, hiệu suất này còn phụ thuộc vào loại xe lắp pin và cách thức lái xe.

Trong điều kiện thời tiết lạnh -20 độ C, CATL cho biết người dùng vẫn có thể di chuyển được 410 km chỉ với 20 phút sạc. Xe được bảo hành 10 năm hoặc 240.000 km.

Cả hai phiên bản pin đều tích hợp thiết kế cell pin mang tên Wave giúp tối ưu hóa hiệu quả thể tích so với thiết kế truyền thống. Chúng cũng có tính năng chống rung đa hướng, cứng hơn 25% so với các loại pin khác và có khả năng làm mát từ mọi hướng.

CATL đang đầu tư mạnh mẽ vào thị trường châu Âu với khoản đầu tư lên tới 11 tỉ EUR cho hoạt động tại địa phương. Mặc dù thông cáo báo chí không đề cập đến, nhưng hệ thống Shenxing Pro mới có khả năng sẽ được mở rộng sang các thị trường khác, nơi thuế quan không phải là rào cản lớn.