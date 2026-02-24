Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Giá Galaxy S25 Ultra giảm mạnh trước thềm ra mắt Galaxy S26

Anh Quân
Anh Quân
24/02/2026 13:46 GMT+7

Áp lực từ thế hệ kế nhiệm mang đến đợt điều chỉnh giá trên diện rộng, kéo mức niêm yết của mẫu flagship Galaxy S25 Ultra xuống thấp kỷ lục kể từ khi lên kệ tại Việt Nam.

Giá Galaxy S25 Ultra "chạm đáy"

Thời điểm cuối tháng 2 đang chứng kiến đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ nhất của dòng điện thoại cao cấp đến từ Samsung. Sự kiện ra mắt Galaxy S26 series dự kiến diễn ra vào rạng sáng 26.2 (theo giờ Việt Nam) khiến mẫu máy tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra liên tục ghi nhận mức giá "chạm đáy" mới trên toàn thị trường.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn trên toàn quốc, Galaxy S25 Ultra phiên bản 256 GB hiện được chào bán ở mức 26 triệu đồng, giảm khoảng 2,5 triệu đồng so với tháng trước. Đáng chú ý, tại các đại lý quy mô nhỏ hoặc trên sàn thương mại điện tử, mức giá thực tế mà người dùng có thể tiếp cận chỉ dao động từ 22,5 đến 23 triệu đồng.

Giá Galaxy S25 Ultra chạm đáy mới trước thềm ra mắt Galaxy S26 - Ảnh 1.

Galaxy S25 Ultra đang có mức giá "đáy" kể từ khi ra mắt

Ảnh: Anh Quân

So với thời điểm mới lên kệ cách nay một năm, mẫu điện thoại cao cấp nhất của dòng S25 đã "bốc hơi" tới 11,5 triệu đồng. Đây được xem là động thái xả kho tất yếu của các đại lý nhằm dọn đường cho dải sản phẩm thế hệ mới sắp đổ bộ.

Dù đang ở cuối giai đoạn giữ ngôi đầu phân khúc, Galaxy S25 Ultra vẫn là mẫu smartphone cao cấp được săn đón nhiều nhất của Samsung tại Việt Nam. Thiết bị còn nguyên vị thế cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max cùng hàng loạt đối thủ đầu bảng chạy Android như Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X9 Pro hay vivo X300 Pro. Mức giá giảm sâu hiện tại càng khiến sản phẩm trở thành một món hời cho những người dùng chuộng tính thực dụng, cần thiết bị có hiệu năng ổn định, camera xuất sắc và bút S Pen mà không muốn chi trả mức giá đắt đỏ cho sản phẩm mới.

Có gì ở Galaxy Unpacked 2026?

Trong khi đó, tâm điểm của giới công nghệ lúc này đang hướng về sự kiện Galaxy Unpacked. Các nguồn tin rò rỉ uy tín cho biết dải sản phẩm mới vẫn duy trì ba phiên bản cốt lõi là Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra. Về tổng thể, máy sẽ không có nhiều thay đổi mang tính cách mạng về thiết kế, tiếp tục sử dụng chất liệu kính nhám cao cấp kết hợp cùng khung viền kim loại để tối ưu độ bền bỉ.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Sự khác biệt lớn nhất của thế hệ S26 nằm ở sức mạnh nội tại. Nguồn tin từ các trang công nghệ lớn tiết lộ Samsung sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm cho toàn bộ phiên bản Galaxy S26 Ultra bán ra trên toàn cầu. Đối với hai phiên bản tiêu chuẩn là S26 và S26 Plus, hãng sẽ sử dụng con chip Exynos 2600 do chính mình phát triển nhằm tối ưu hóa chi phí và hiệu suất tản nhiệt.

Theo kết quả kiểm tra hiệu năng gần đây, Galaxy S26 Ultra đạt được các điểm số đơn lõi 3.852 và đa lõi 11.738. Những con số này vượt trội hơn hẳn so với iPhone 17 Pro Max, với điểm hiệu năng đơn lõi là 3.792 và đa lõi là 9.831. Nhưng phiên bản sử dụng chip Exynos 2600 sản xuất trên quy trình 2 nm bởi Samsung, chỉ đạt điểm hiệu năng đơn lõi và đa lõi lần lượt là 3.336 và 11.369.

Bên cạnh cấu hình, hệ thống camera trên bản Ultra cũng nhận được những nâng cấp đáng giá. Hình ảnh mô hình rò rỉ cho thấy ba ống kính chính của Galaxy S26 Ultra sẽ được xếp dọc trong một cụm module nổi hình đảo, tách biệt hoàn toàn với cụm đèn flash LED và cảm biến phụ. Mặc dù vẫn giữ nguyên độ phân giải 200 MP, camera chính được cho là sẽ mở rộng khẩu độ lên mức f/1.4, thay vì f/1.7 như trên bản tiền nhiệm. Việc tăng kích thước khẩu độ sẽ giúp ống kính thu nhận được lượng ánh sáng lớn hơn, từ đó cải thiện triệt để chất lượng chi tiết và giảm nhiễu hạt rõ rệt khi người dùng chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng.

Galaxy Unpacked Samsung Qualcomm Galaxy S26 Ultra
