Người Việt chi 430.000 tỉ đồng mua sắm trên mạng trong năm 2025

Đỉnh điểm mua sắm dồn vào cuối năm

Theo báo cáo toàn cảnh thị trường bán lẻ trực tuyến năm 2025 vừa được nền tảng dữ liệu Metric công bố, tổng doanh số (GMV) trên 4 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki) ước đạt 429.660 tỉ đồng. Con số khổng lồ không chỉ phản ánh sức mua sắm bền bỉ của người tiêu dùng trong năm qua, mà còn đánh dấu bước chuyển mình từ giai đoạn "tăng trưởng nóng" sang "tăng trưởng chất" của nền kinh tế số.

Dữ liệu cho thấy đà tăng trưởng doanh số năm 2025 đi theo đồ thị hình thang hướng lên, với sự bùng nổ mạnh mẽ vào quý 4. Cụ thể, quý cuối năm đã đóng góp tới 123.730 tỉ đồng, tăng gần 20% so với ba tháng trước đó.

Mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu thường ngày của người Việt Ảnh: Anh Quân

Các tháng 10, 11 và 12 của năm 2025 liên tiếp ghi nhận doanh số kỷ lục, lần lượt là 39.730 tỉ, 40.330 tỉ và đạt đỉnh 43.670 tỉ đồng vào tháng 12. Điều này cho thấy thói quen "săn sale" cuối năm vẫn là động lực chính, nhưng hành vi mua sắm đã có sự thay đổi đáng kể về chất.

Người dùng "bạo chi" cho hàng hiệu công nghệ

Một trong những xu hướng nổi bật nhất năm 2025 là sự thống trị của các thương hiệu công nghệ và sự trỗi dậy của nhóm hàng chính hãng (Shop Mall). Không còn e ngại khi mua đồ điện tử đắt tiền qua mạng, người Việt đã biến Apple trở thành thương hiệu có doanh số cao nhất năm với 9.132 tỉ đồng (tăng trưởng hơn 68% so với năm 2024). Xếp ngay sau là Samsung (3.613 tỉ đồng) và kế đến là Xiaomi (2.086 tỉ đồng) để hoàn thiện top 3 thương hiệu. Trong khi Oppo giảm 53,74% thì Goojodoq (+297,86%) đạt mức tăng cao nhất trong top 5 thương hiệu.

Về nhóm cửa hàng, Viettel Store - AAR đang dẫn đầu với mức tăng 131,37%, tiếp theo là Minh Tuấn Mobile Official (+83,31%), ShopDunk Official Store (+78,65%) và Apple Flagship Store trên Shopee (+68,08%).

Bên cạnh công nghệ, các ngành hàng thiết yếu và làm đẹp cũng chứng kiến sức mua "khủng". Ngành Làm đẹp dẫn đầu toàn thị trường với doanh số hơn 74.400 tỉ đồng, theo sau là Nhà cửa - Đời sống và Thời trang nữ. Đáng chú ý, các thương hiệu nội địa và quốc tế như L'Oreal Paris, Cocoon hay Top Gia đều ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số, phản ánh xu hướng ưu tiên chi tiêu cho chăm sóc cá nhân và không gian sống.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên "đốt tiền" bằng hàng giá rẻ kém chất lượng. Báo cáo ghi nhận xu hướng "Shop Mall hóa" (gian hàng chính hãng) diễn ra mạnh mẽ. Mặc dù số lượng Shop Mall chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 2,12% trên Shopee và TikTok Shop), nhóm này lại đóng góp tới 32,6% tổng doanh số.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng đang dần dịch chuyển phân khúc giá. Các sản phẩm dưới 100.000 đồng thu hẹp thị phần (giảm từ 24,4% xuống 22,6%), nhường chỗ cho phân khúc 100.000 - 200.000 đồng và các đơn hàng giá trị cao trên 1 triệu đồng. Giá trung bình trên mỗi sản phẩm (AUP) cũng tăng trưởng 26% trong 9 tháng đầu năm vừa qua.

Cục diện "kiềng ba chân"

Bức tranh thị phần năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược của các sàn. Trong đó, Shopee vẫn dẫn đầu với khoảng 56% thị phần doanh số, tập trung vào hệ sinh thái người dùng trung thành. TikTok Shop ghi nhận sự tăng trưởng thị phần khoảng 29% nhờ mô hình "mua sắm kết hợp giải trí" (Shoppertainment).

Lazada kiên định với chiến lược "brand-led growth" (tăng trưởng dẫn dắt bởi thương hiệu). Dù thị phần thấp hơn hai đối thủ dẫn đầu, Lazada lại giữ ổn định, đồng thời sở hữu tỷ lệ doanh thu từ gian hàng chính hãng (LazMall) cao nhất thị trường - đạt 59,7% và là sàn có giá trị đơn hàng trung bình cao nhất, cho thấy vị thế vững chắc trong nhóm khách hàng cao cấp.

Đây được xem là thành tựu từ định hướng tập trung nâng cao chất lượng hàng hóa bằng cách đẩy mạnh hàng chính hãng trong nước và mở rộng nguồn hàng quốc tế chính hãng như Tmall và Gmarket. Ngoài ra, Lazada tiếp tục nâng tầm trải nghiệm cho người dùng từ việc tinh gọn và cá nhân hóa hơn giao diện ứng dụng, voucher có thể thu thập xuyên suốt hành trình mua sắm, rút ngắn thời gian giao hàng và thời gian xử lý khiếu nại. Sàn cũng liên tục thúc đẩy hỗ trợ cho nhà bán hàng, bao gồm việc tăng cường ứng dụng các công cụ AI cho người dùng và nhà bán hàng, cộng với cam kết đầu tư 100 triệu USD toàn Đông Nam Á để đẩy mạnh liên kết tiếp thị.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt không đến từ riêng các sàn. Một cuộc thanh lọc lớn cũng đang diễn ra trên toàn ngành khi số lượng nhà bán có phát sinh đơn hàng đã giảm từ 650.000 (năm 2024) xuống còn hơn 601.000 (năm 2025). Riêng trong quý 4/2025, có tới hơn 20.000 shop không còn ghi nhận doanh thu.