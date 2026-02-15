Người dùng iPhone dè dặt hơn với iOS 26

Mặc dù con số này vẫn cao hơn so với mặt bằng chung thị trường, nhưng nhịp độ cập nhật iOS 26 thấp hơn các phiên bản iOS trước trong cùng giai đoạn.

Giao diện Liquid Glass gây tranh cãi khiến việc triển khai iOS 26 gặp khó ẢNH: Cult of Mac

Cụ thể, sau khoảng 150 ngày phát hành rộng rãi, tỷ lệ người dùng iOS 26 đạt 74%, trong khi iOS 18 từng đạt 76% vào thời điểm tương tự năm ngoái. Xa hơn nữa, iOS 17 cũng chạm mốc 76% trong chu kỳ cập nhật tương ứng. Mặc dù mức chênh lệch không quá lớn nhưng đủ cho thấy tốc độ chuyển đổi sang iOS 26 có phần chậm lại.

Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass, vốn là thay đổi đáng chú ý nhất trên iOS 26. Phong cách giao diện mới nhận nhiều phản hồi trái chiều, đặc biệt về độ tương phản và khả năng đọc nội dung. Nhiều chuyên gia nhận xét Apple đang nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ hơn tính thực dụng, khiến một bộ phận người dùng cân nhắc trước khi nâng cấp.

iOS 26 không chỉ có Liquid Glass

Dù vậy, iOS 26 vẫn bổ sung không ít tính năng giúp cá nhân hóa trải nghiệm. Người dùng có thể bật hoặc tắt hiệu ứng Liquid Glass tùy sở thích, kiểm soát thao tác vuốt trên màn hình khóa để tránh mở camera ngoài ý muốn, cũng như sử dụng thao tác "vuốt để dừng" cho báo thức.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thông báo nhấp nháy màn hình nhằm tăng khả năng nhận biết cảnh báo, cùng tùy chọn điều chỉnh độ trong suốt của đồng hồ trên màn hình khóa. Những thay đổi này cho thấy Apple tiếp tục tập trung vào việc cho phép người dùng linh hoạt hơn trong cách sử dụng iPhone.

Khi mà thị trường smartphone ngày càng bão hòa, tốc độ cập nhật phần mềm thường phản ánh mức độ hài lòng và niềm tin của người dùng. Việc iOS 26 tăng trưởng chậm hơn đôi chút có thể chỉ mang tính tạm thời, hoặc đơn giản là hệ quả của một bước chuyển thiết kế lớn cần thêm thời gian để được chấp nhận rộng rãi.