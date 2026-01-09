iOS 26 kém hấp dẫn hay người dùng iPhone đã 'mệt mỏi vì cập nhật'?

Thay vì cập nhật lên iOS 26, một số lượng đáng kể người dùng iPhone vẫn giữ nguyên iOS 18, phiên bản hệ điều hành ra mắt vào năm 2024. Điều đó cho thấy, tốc độ cập nhật lên iOS 26 đang chậm hơn nhiều so với các năm trước.

Thói quen cập nhật iPhone đang thay đổi khi iOS 18 vẫn trụ vững ẢNH: PHONEARENA

Thông thường, khi Apple phát hành bản cập nhật iOS mới, người dùng sẽ nhanh chóng nhấn nút "Tải xuống và Cài đặt". Tuy nhiên hiện nay, nhiều người vẫn đang lưỡng lự trong việc nâng cấp, mặc dù bản cập nhật mới đã được phát hành vài tháng.

Dữ liệu cho thấy một lượng lớn người dùng vẫn sử dụng iOS 18 và sự chuyển đổi sang phiên bản mới diễn ra chậm hơn so với xu hướng trước đây. Thường vào tháng 1, phần lớn iPhone đang hoạt động sẽ được cập nhật lên phần mềm hiện tại, nhưng năm nay, người dùng có vẻ vẫn đang chần chừ.

Báo cáo không chỉ ra lý do cụ thể cho sự do dự này, tuy nhiên điều đó cho thấy xu hướng ngày càng tăng của người dùng ưu tiên sự ổn định hơn là các tính năng mới. Nhiều người dường như hài lòng với hiệu suất hiện tại của điện thoại và không cảm thấy cần thiết phải cập nhật.

Những lý do khiến người dùng chưa mặn mà với iOS 26

Apple tự hào về việc duy trì một cộng đồng người dùng thống nhất. Khác với thế giới Android, nơi sự phân mảnh phổ biến, hệ sinh thái iPhone thường đồng bộ giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng mà không lo lắng về việc bỏ lại một nửa người dùng phía sau.

Nếu xu hướng tiếp tục có thể thay đổi cách người dùng nhìn nhận các bản cập nhật phần mềm. Trong nhiều năm, iOS mới nhất đồng nghĩa với những tính năng mới thú vị, nhưng các bản cập nhật gần đây tập trung vào cải tiến nền tảng mà người dùng bình thường có thể không cảm thấy cần thiết ngay lập tức.

Ngoài ra, còn có khía cạnh bảo mật cần xem xét. Việc sử dụng hệ điều hành cũ có thể khiến thiết bị dễ bị tổn thương bởi các lỗi mà phần mềm mới đã khắc phục. Tuy nhiên, Apple đã phát hành các bản vá bảo mật cho các phiên bản cũ, điều này có thể khiến người dùng cảm thấy an toàn hơn khi không cập nhật.

Hơn nữa, có thể người dùng đang cảm thấy "mệt mỏi vì cập nhật". Nhiều người chỉ muốn điện thoại của mình hoạt động bình thường. iOS 18 là một nền tảng ổn định và nếu điện thoại hoạt động trơn tru, nhiều người ắt hẳn chưa cảm thấy mặn mà nâng cấp, đặc biệt nếu lo ngại về thời lượng pin.

Dẫu vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên ở lại iOS 18 lâu, đặc biệt khi họ sẽ bỏ lỡ một số tinh chỉnh tiện ích tuyệt vời.