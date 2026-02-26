Samsung ra mắt Galaxy Buds 4 series hỗ trợ AI, giá từ 4,9 triệu đồng

Rạng sáng 26.2 (theo giờ Việt Nam), Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro được Samsung ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Theo thống kê của Samsung, tại Việt Nam, hơn 60% người dùng smartphone cao cấp đang sử dụng tai nghe không dây hằng ngày, đồng nghĩa nhu cầu của thị trường trong phân khúc này rất lớn. Đó là lý do vì sao năm nay hãng đặc biệt chú trọng vào chất lượng âm thanh và tích hợp nhiều tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) trên dòng Galaxy Buds 4.

Thiết kế hộp đựng trong suốt

Năm nay, Samsung dùng thiết kế hộp đựng hình vỏ sò, nắp trong suốt để người dùng có thể nhìn thấy tai nghe bên trong. Thiết kế này gợi nhớ nhiều về dòng Galaxy Buds 2 và Buds Live ra mắt trước đó. Hộp đựng của Buds 4 series được làm dạng hình vuông bo tròn mềm mại, đảm bảo tính thời trang và thân thiện với người dùng. Ngoài hai màu trắng đen, phiên bản Buds 4 Pro còn có thêm màu hồng mơ.

Thiết kế của Samsung Galaxy Buds 4 series ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tai nghe được đặt nằm ngang bên trong hộp. Cạnh bên sử dụng chất liệu kim loại. Samsung mang đến cho người dùng hai lựa chọn. Bản tiêu chuẩn sẽ dùng thiết kế earbud, không có nút tai silicon. Trong khi đó, Galaxy Buds 4 Pro vẫn giữ kiểu in-ear truyền thống, có thêm nút tai silicon.

Samsung cho biết đã dùng hơn 100 triệu dữ liệu khuôn tai của người dùng trên khắp thế giới, sau đó chạy hơn 10.000 dữ liệu mô phỏng để có thể tạo ra được thiết kế công thái học tốt nhất cho Galaxy Buds 4 series.

Trải nghiệm thực tế cho thấy Galaxy Buds 4 cho cảm giác đeo dễ chịu, gọn nhẹ nhưng bám tai. Trong khi đó, bản Pro sẽ phù hợp với những người thường xuyên vận động hoặc di chuyển liên tục. Nút tai nghe silicon cho khả năng cách âm tốt nhưng không làm đau tai khi dùng trong thời gian dài.

Hệ thống âm thanh Hi-Fi đa tầng

Trong buổi ra mắt Galaxy Buds 4 series, Samsung đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng âm thanh cao cấp trên dòng tai nghe mới. Bản tiêu chuẩn hỗ trợ hệ thống âm thanh chất lượng cao Hi-Fi 24 bit, tần số lấy mẫu 96 kHz giúp tăng chất lượng âm thanh đáng kể so với bản tiền nhiệm.

Hộp đựng tai nghe Samsung Galaxy Buds 4 Pro màu hồng mơ ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi đó, phiên bản Pro dùng màng loa không viền và loa hai chiều thế hệ mới, được tùy chỉnh để người dùng có thể nghe được những chi tiết phức tạp, tương đương chất lượng trong phòng thu. Samsung cho biết thiết kế màng loa không viền giúp Galaxy Buds 4 Pro tăng đáng kể kích thước loa, từ đó giúp âm thanh được tái tạo tốt hơn.

Cả hai phiên bản đều được trang bị công nghệ ANC (chống ồn chủ động) và EQ (cân bằng âm). Trên Galaxy Buds 4 Pro, tính năng Adaptive Noise Control cho phép tự động đánh giá và điều chỉnh mức tiếng ồn theo môi trường xung quanh mà không cần thao tác thủ công.

Tai nghe tích hợp AI, hỗ trợ phiên dịch theo thời gian thực

Năm nay Samsung cũng tích hợp sâu công nghệ AI vào tai nghe Galaxy Buds 4 series. Trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp cải thiện chất lượng âm thanh mà còn giúp người dùng tương tác, kết nối thuận tiện hơn.

Điểm hạn chế của tai nghe true wireless là người dùng phải đeo đúng vị trí, tư thế mới có thể tận dụng tối đa sức mạnh của bộ cân bằng âm. Samsung đã khắc phục điều này bằng AI. Công nghệ sẽ dùng cảm biến để phát hiện vị trí hiện tại của tai nghe, sau đó tự động tinh chỉnh EQ và ANC để mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất. Người dùng không cần mất nhiều thời gian để điều chỉnh vị trí tai nghe cho chính xác.

Samsung Galaxy Buds có thiết kế công thái học, cho cảm giác đeo dễ chịu dù dùng trong thời gian dài ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đặc biệt, tai nghe mới của Samsung còn được tích hợp thêm trợ lý AI, hoạt động như một phiên dịch viên, cho phép dịch trực tiếp đoạn hội thoại theo thời gian thực. Việc dịch này được thực hiện trực tiếp trên tai nghe, hỗ trợ 22 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Trang bị này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên đi du lịch, công tác nước ngoài hoặc làm việc trong môi trường quốc tế, đa ngôn ngữ.

Với Galaxy Buds 4 series, người dùng có thể gọi nhanh Bixby hoặc Gemini bằng giọng nói bất cứ lúc nào, không cần thao tác trên điện thoại hoặc tai nghe. Tai nghe mới nhất của Samsung cũng hỗ trợ các cử chỉ như gật đầu để nhận cuộc gọi hoặc lắc đầu để tắt, dừng tương tác với AI. Ngoài ra, tính năng Voice Detect sẽ bật/tắt chế độ ANC và Ambient để người dùng có thể nghe to, rõ mà không cần phải tháo tai nghe ra.

Tại Việt Nam, Samsung Galaxy Buds 4 sẽ có giá từ 4,9 triệu đồng, bản Pro có giá từ 6,8 triệu đồng.