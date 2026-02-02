Samsung trang bị cho Galaxy S26 những gì để đánh bại iPhone 17?

Sau 4 tháng ra mắt, iPhone 17 đã chứng minh là một trong những chiếc điện thoại cao cấp đáng giá nhất hiện nay. Những nâng cấp mà người dùng mong chờ từ lâu, như tốc độ làm mới 120 Hz và bộ nhớ trong 256 GB, đã góp phần tạo nên sự thành công này. Tuy nhiên, Galaxy S26 có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhờ những cải tiến đáng kể.

iPhone 17 sắp đối mặt với đối thủ đáng gờm ẢNH: TOM'S GUIDE

Theo các tin đồn, Galaxy S26 sẽ được giới thiệu vào ngày 25.2 tại sự kiện Galaxy Unpacked, có nghĩa chưa đầy một tháng nữa chúng ta sẽ chứng kiến một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu điện thoại tốt nhất. Mặc dù Apple đã mang đến nhiều nâng cấp cho iPhone 17, người dùng đang kỳ vọng Samsung sẽ có những phản hồi mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm và tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Màn hình sáng hơn, hiệu suất vượt trội

Galaxy S26 dự kiến sẽ sở hữu màn hình 6,3 inch, không có sự khác biệt về kích thước so với iPhone 17. Tuy nhiên, màn hình của Galaxy S26 có thể sáng hơn nhiều nhờ tấm nền OLED M14, với độ sáng tối đa lên tới 2.600 nit, vượt xa mức 1.505 nit của iPhone 17. Mặc dù có thể gây nghi ngờ, nhưng với thành tích 1.789 nit của Galaxy S25, Galaxy S26 có khả năng sẽ vượt qua con số này.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 hứa hẹn cho hiệu suất mạnh mẽ ẢNH: TOM'S GUIDE

Galaxy S26 sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 với hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội so với chip A19 của iPhone 17. Mặc dù chưa rõ liệu chip này có được tối ưu hóa cho điện thoại cao cấp của Samsung hay không, nhưng sẽ không bất ngờ nếu hiệu suất của sản phẩm vượt qua iPhone 17 trong mọi bài kiểm tra. Ngoài ra, chip mới cũng có khả năng tiết kiệm năng lượng hơn, giúp kéo dài thời lượng pin.

Cảm biến máy ảnh thế hệ mới

Với những ai đam mê nhiếp ảnh di động, rõ ràng các cải tiến trên hệ thống camera của Galaxy S26 được đánh giá cao, ngay cả khi Samsung vẫn giữ nguyên cách bố trí camera. Theo các tin đồn, có khả năng Galaxy S26 sẽ sở hữu cảm biến mới giúp cải thiện hiệu suất chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống camera của thiết bị sẽ bao gồm camera chính 50 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera tele 10 MP với zoom quang 3x mang lại lợi thế so với hệ thống camera kép của iPhone 17.

Camera với ba cảm biến ảnh mặt sau, bao gồm cả camera zoom quang 3x ẢNH: TOM'S GUIDE

Galaxy S26 cũng có lợi thế khi chụp ảnh và quay video ở khoảng cách xa nhờ camera tele chuyên dụng, trong khi iPhone 17 chỉ dựa vào camera chính và kỹ thuật cắt xén cảm biến. Mặc dù không có thay đổi lớn nào về ống kính tele, Galaxy S26 vẫn sẽ cho phép thu được chi tiết và độ nét tốt hơn so với iPhone 17 nhờ vào các thuật toán xử lý hình ảnh mới.

Các tính năng AI được nâng cấp

Một trong những điểm khiến người dùng cảm thấy thất vọng về iPhone 17 là sự thiếu hụt các tính năng AI của bộ công cụ Apple Intelligence. Đây chính là cơ hội lớn cho Samsung để mở rộng khoảng cách với các tính năng AI mới của dòng Galaxy.

Samsung đang liên tục cải tiến bộ tính năng Galaxy AI ẢNH: TOM'S GUIDE

Năm ngoái, Samsung đã giới thiệu nhiều tính năng tương tác giữa các ứng dụng, với One UI 8 dự kiến có mặt trên Galaxy S26, hãng có thể mở rộng bộ công cụ AI cho các chatbot bên thứ ba, không chỉ giới hạn cho Gemini và Bixby. Hy vọng Samsung sẽ học hỏi từ chiến lược của Google, đặc biệt là khi Pixel 10 Pro đã mang đến nhiều tính năng AI ấn tượng.

Những nâng cấp đáng chú ý khác trên Galaxy S26

Các tin đồn cũng cho biết Galaxy S26 sẽ có dung lượng lưu trữ cơ bản tăng lên 256 GB, tương đương với iPhone 17. Đặc biệt, sản phẩm mới của Samsung cũng có thể tích hợp nam châm vào khung máy để hỗ trợ sạc không dây Qi2, giúp mở ra một hệ sinh thái phụ kiện phong phú cho người dùng.

Tóm lại, với những nâng cấp và tính năng dự kiến, Galaxy S26 hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm cho iPhone 17 trong cuộc đua điện thoại cao cấp năm nay.