iPhone 18 có nguy cơ bị lu mờ bởi chính iPhone 17

Chính sự thành công của iPhone 17 đã dẫn đến những lo lắng dành cho iPhone 18, đặc biệt khi sản phẩm dự kiến tăng giá, trong khi dòng iPhone cũng đang trở nên phức tạp hơn khi một mẫu iPhone gập đã được thêm vào danh mục.

Apple sẽ phải làm gì để tạo ra khác biệt lớn cho iPhone 18 khi so sánh với tiền nhiệm? ẢNH: K. VĂN

Trên X, một người dùng chia sẻ: "Thành công không phải lúc nào cũng là bàn đạp. Đôi khi nó trở thành ngưỡng cửa". Câu nói có nghĩa, khi chúng ta đã đạt đến đỉnh cao, con đường duy nhất có thể là "đi ngang". Vấn đề giá bán không còn là tin đồn, bởi iPhone 18 đang đối mặt với thách thức lớn nhất từ chi phí sản xuất.

Chi phí sản xuất chip đang gia tăng do việc chuyển sang quy trình 2nm của TSMC, dẫn đến tăng giá thành mỗi chip. Bên cạnh đó, giá bộ nhớ cũng đang tăng cao và áp lực lên chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng khi nhiều thành phần quan trọng cùng tăng giá. Kết là, Apple buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn: Tăng giá để bảo vệ lợi nhuận hoặc chấp nhận lợi nhuận thấp hơn trên mỗi thiết bị. Cả hai lựa chọn đều không khả thi khi người tiêu dùng giữ điện thoại lâu hơn.

Cái bóng quá lớn của iPhone 17

Tác động của iPhone 17 thực sự không chỉ dừng lại ở doanh số bán hàng. Việc trang bị màn hình 120 Hz cho nhiều dòng sản phẩm đã thay đổi trải nghiệm người dùng, thu hẹp khoảng cách giữa các mẫu Pro và không phải Pro. Nhưng với iPhone 18, mặc dù chip 2nm mang lại hiệu suất và tiết kiệm năng lượng, nhiều người dùng có thể không nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong 10 giây đầu sử dụng. Nếu không có nâng cấp đáng kể nào khác, iPhone 18 chỉ được xem là "tốt hơn nhưng không cần thiết".

iPhone 17 là mẫu iPhone tiêu chuẩn đầu tiên đi kèm màn hình 120 Hz ẢNH: K. VĂN

Apple cũng đang đối mặt với nguy cơ hỗn loạn trong dòng sản phẩm vào năm 2026 và 2027. Sự chồng chéo trong dòng iPhone khi Apple được cho là ra mắt các mẫu cao cấp trước và trì hoãn các mẫu thông thường có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Nếu điều này xảy ra, người dùng sẽ phải cân nhắc thời điểm mua sắm giữa các phiên bản cao cấp và tiêu chuẩn.

Khả năng ra mắt iPhone Fold cũng làm tăng thêm sự phức tạp. Nếu Apple muốn sản phẩm này trở thành chủ lực, nó cần phải cạnh tranh về thời lượng pin và camera với các mẫu Pro Max. Tuy nhiên, việc kết hợp tất cả các yếu tố vào một thiết bị gập sẽ là thách thức lớn.

Cuối cùng, liệu iPhone 18 có thể vượt trội hơn iPhone 17? Đây không chỉ là một cuộc thi về công nghệ mà còn là một cuộc đua về chiến lược. Nếu Apple tăng giá để bù đắp chi phí sản xuất, tốc độ nâng cấp có thể chậm lại. Ngược lại, nếu giữ nguyên giá, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng. Để kỷ nguyên iPhone 18 vượt trội hơn kỷ nguyên iPhone 17, Apple cần cung cấp một lý do rõ ràng để người dùng nâng cấp một cách dễ dàng thay vì phải đắn đo suy nghĩ.