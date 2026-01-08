Đừng để lãng phí tiền bạc chỉ vì mua iPhone 17 'theo thói quen'

Dòng iPhone mới nhất của Apple cung cấp bốn lựa chọn: Một mẫu iPhone 17 cơ bản cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, hai mẫu Pro hiệu năng cao dành cho người sáng tạo và người dùng chuyên nghiệp, cùng phiên bản Air mới mang đến sự kết hợp giữa phong cách và khả năng cao cấp.

Dòng iPhone 17 có nhiều lựa chọn với giá khởi điểm khoảng 24,99 triệu đồng ẢNH: K. VĂN

Thiết kế và màn hình

iPhone 17 sở hữu thiết kế quen thuộc với chất liệu kính và nhôm mang lại cảm giác cao cấp nhưng dễ tiếp cận, lý tưởng cho người dùng nâng cấp từ các mẫu cũ. Trong khi đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được nâng cấp với hợp kim nhôm tạo cảm giác chắc chắn và bền bỉ, thu hút những người mua chuyên nghiệp. Phiên bản Air lại nổi bật với khung titan bóng bẩy và thiết kế mỏng, mang đến vẻ ngoài hiện đại và thời trang.

Cả bốn mẫu đều trang bị tấm nền OLED LTPO Super Retina XDR với tần số quét 120 Hz và công nghệ Dolby Vision đảm bảo độ sắc nét và màu sắc phong phú. Phiên bản iPhone 17 Pro và 17 Pro Max mang đến trải nghiệm xem ấn tượng, đặc biệt khi chơi game hoặc sử dụng ngoài trời. iPhone Air có màn hình lớn, thân thiện cho việc đọc sách và xem video, trong khi iPhone 17 giữ mọi thứ đơn giản với màn hình sáng và tinh tế.

Hiệu suất và pin

iPhone 17 trang bị chip A19 với RAM 8 GB cung cấp hiệu năng mạnh mẽ cho các ứng dụng mạng xã hội và chơi game. Phiên bản iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nâng cấp lên chip A19 Pro với RAM 12 GB, phù hợp cho các tác vụ nặng như chỉnh sửa video. iPhone Air cũng sử dụng chip A19 Pro nhưng được tối ưu hóa cho việc sử dụng hằng ngày.

Hiệu suất chơi game trên dòng iPhone 17 khá ấn tượng, đặc biệt là các mẫu Pro ẢNH: K. VĂN

iPhone 17 cung cấp thời lượng pin đáng tin cậy với sạc nhanh có dây và hỗ trợ sạc không dây MagSafe/Qi2. Phiên bản iPhone 17 Pro và Pro Max có pin dung lượng lớn hơn, phù hợp cho người dùng thường xuyên quay video hoặc xem trực tuyến. Còn iPhone Air tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ khiến thời lượng pin được cân bằng với khả năng hoạt động.

Máy ảnh

iPhone 17 được trang bị hệ thống camera kép với camera chính 48 MP và camera siêu rộng mang đến khả năng chụp ảnh tự nhiên cho người dùng thông thường và khách du lịch. Trong khi đó, iPhone 17 Pro và Pro Max sở hữu hệ thống ba camera với ống kính tele kính tiềm vọng và LiDAR, cung cấp khả năng sáng tạo linh hoạt hơn, zoom mạnh mẽ và các công cụ video tiên tiến như ProRes và Apple Log 2, phù hợp cho các nhà làm phim và những người đam mê.

iPhone Air vẫn giữ nguyên camera chính 48 MP, tập trung vào chất lượng hình ảnh sắc nét hơn là tính linh hoạt của nhiều ống kính. Tất cả bốn mẫu đều có camera selfie 18 MP với Dolby Vision và ghi âm không gian, mang đến chất lượng video ổn định cho nội dung mạng xã hội và cuộc gọi video. Các mẫu Pro còn bổ sung các tính năng điều khiển chuyên sâu, phục vụ cho những người sáng tạo thường xuyên.

Cả hai camera ở mặt sau iPhone 17 đều cung cấp cảm biến 48 MP ẢNH: K. VĂN

Lựa chọn iPhone 17 sao cho khỏi hối hận?

iPhone 17 nổi bật như một chiếc điện thoại cao cấp cân bằng cho sử dụng hằng ngày, mang đến hiệu năng mạnh mẽ, chất lượng màn hình tuyệt vời và camera đáng tin cậy mà không làm người dùng phải chi trả mức giá cao hơn.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và Pro Max được thiết kế dành riêng cho các chuyên gia và người đam mê công nghệ, cung cấp khả năng điều khiển camera nâng cao và các tính năng video chuyên nghiệp. Phiên bản Pro Max còn hấp dẫn hơn với những người dùng thích trải nghiệm xem phim và làm việc trên màn hình lớn.

iPhone Air mang đến một bản sắc riêng biệt cho dòng sản phẩm, kết hợp thiết kế titan mỏng nhẹ với cấu hình mạnh mẽ, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người muốn sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp, thời trang mà không cần đến phần cứng cồng kềnh của dòng Pro.