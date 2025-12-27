Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chi tiết bất ngờ về iPhone Air 2

Kiến Văn
Kiến Văn
27/12/2025 08:54 GMT+7

Đã có nhiều thông tin cho rằng iPhone Air 2 sẽ bị Apple trì hoãn lâu dài, tuy nhiên thông tin này có thể không chính xác.

Một số báo cáo cho biết mẫu iPhone Air thế hệ thứ hai đã bị loại khỏi kế hoạch ngắn hạn của công ty, trong khi một số nguồn tin khác dự đoán rằng sản phẩm sẽ không ra mắt cho đến năm 2027. Theo các nguồn tin, iPhone Air là một thử nghiệm không thành công khi doanh số bán hàng kém và buộc Apple phải xem xét lại thiết kế cũng như thời điểm ra mắt phiên bản kế nhiệm.

Chi tiết đầy bất ngờ về iPhone Air 2 - Ảnh 1.

Apple tiếp tục theo đuổi điện thoại siêu mỏng với iPhone Air 2

ẢNH: DIGITALTRENDS

Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Fixed Focus Digital trên Weibo cho thấy Apple có thể vẫn đang bám sát kế hoạch ban đầu. Cụ thể, iPhone Air 2 có thể được công bố tại sự kiện mùa thu thường niên của Apple vào tháng 9.2026, hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố về việc hoãn đến mùa xuân năm 2027 hoặc thậm chí hủy bỏ sản phẩm.

Báo cáo về sự xuất hiện của iPhone Air 2 củng cố thêm báo cáo trước đó khi cho biết iPhone 17e đã bắt đầu sản xuất hàng loạt và dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Lý do Apple thay đổi chiến lược với iPhone Air 2

Nỗ lực tái khởi động đối với iPhone Air 2 được Apple đưa ra bất chấp những thách thức trong phân khúc điện thoại siêu mỏng. Các báo cáo cho thấy iPhone Air đời đầu không bán chạy và được xem là "một bài kiểm tra kỹ thuật nội bộ", tương tự như cách Apple thử nghiệm các ý tưởng trước khi ra mắt những sản phẩm lớn hơn như iPhone màn hình gập sắp tới.

Các đối thủ cạnh tranh cũng gặp khó khăn, tiêu biểu như Galaxy S25 Edge được cho là có doanh số yếu kém và dẫn đến tin đồn cho biết Galaxy S26 Edge có thể bị hủy bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, Apple dường như vẫn muốn tinh chỉnh sản phẩm thay vì từ bỏ. Để tăng sức hấp dẫn cho biết iPhone Air 2, Apple dự kiến sẽ mang đến sản phẩm thiết kế mới với camera thứ hai ở mặt sau và giảm giá bán, trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế mỏng nhẹ.

Nếu Apple thực sự ra mắt iPhone Air 2 vào năm 2026, công ty rõ ràng vẫn đặt niềm tin vào điện thoại mỏng bất chấp các đối thủ đang dần từ bỏ ý tưởng tương tự.

