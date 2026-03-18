Thời lượng pin Galaxy S26 Ultra ra sao khi bật màn hình chống nhìn trộm?

Theo Tom's Guide, tính năng Privacy Display (màn hình chống nhìn trộm) mới trên Galaxy S26 Ultra được xem là giải pháp ưu việt cho những ai sợ bị nhìn trộm thông tin. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm thực tế mới đây chỉ ra một sự đánh đổi, đó là tính năng này không hề giúp tiết kiệm pin như chúng ta vẫn tưởng.

Galaxy S26 Ultra sẽ đánh đổi 14 phút thời lượng pin khi bật Privacy Display

Về lý thuyết, màn hình OLED của Galaxy S26 Ultra hoạt động bằng cách sử dụng các điểm ảnh phát sáng góc rộng và góc hẹp. Khi bật chế độ Privacy Display, các điểm ảnh góc rộng sẽ bị tắt đi để người ngồi bên cạnh không thể thấy nội dung. Theo logic thông thường, việc tắt bớt điểm ảnh phải giúp giảm tiêu thụ điện năng, nhưng kết quả thực tế từ trang công nghệ Tom's Guide lại cho thấy một xu hướng hoàn toàn ngược lại.

Galaxy S26 Ultra hao pin hơn khi sử dụng màn hình chống nhìn trộm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Trong bài kiểm tra lướt web liên tục qua mạng 5G với độ sáng màn hình cố định ở mức 150 nit, Galaxy S26 Ultra cho thấy những con số bất ngờ:

Tắt Privacy Display : Máy trụ được 16 giờ 10 phút (với tần số quét thích ứng).

: Máy trụ được 16 giờ 10 phút (với tần số quét thích ứng). Bật Privacy Display (mặc định) : Thời gian giảm xuống còn 16 giờ 5 phút.

: Thời gian giảm xuống còn 16 giờ 5 phút. Bảo mật tối đa (tối đa): Thời lượng pin sụt còn 15 giờ 56 phút.

Như vậy, khi đẩy khả năng bảo mật lên mức cao nhất, người dùng sẽ mất đi khoảng 14 phút sử dụng. Dù con số này không quá lớn so với tổng thời gian sử dụng, nhưng nó vẫn là một sự sụt giảm đáng chú ý vì đi ngược lại nguyên lý vận hành của màn hình OLED.

Bí ẩn đằng sau sự sụt giảm thời lượng pin

Điều gây khó hiểu cho các chuyên gia chính là tại sao việc cắt giảm năng lượng cho một phần điểm ảnh lại khiến tổng điện năng tiêu thụ tăng. Hiện tượng này xảy ra rõ rệt nhất khi máy sử dụng tần số quét thích ứng (1 - 120 Hz).

Nhiều giả thuyết cho rằng, khi chế độ Privacy hoạt động, bộ vi xử lý và phần mềm quản lý hiển thị phải làm việc căng thẳng hơn để điều phối chính xác các điểm ảnh góc hẹp còn lại, dẫn đến việc tiêu hao năng lượng bù vào phần tiết kiệm được.

Dù ảnh hưởng đôi chút đến pin, nhưng Privacy Display vẫn là một tính năng giá trị. Việc mất đi 14 phút sử dụng để đổi lấy sự riêng tư hoàn toàn khi ngồi trên máy bay hay quán cà phê vẫn là một sự đánh đổi xứng đáng. Tuy nhiên, nếu bạn đang trong chuyến đi dài và cần chắt chiu từng phần trăm pin cuối cùng, việc tắt tính năng này và chuyển tần số quét về 60 Hz truyền thống mới là phương án tối ưu.