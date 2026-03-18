Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thời lượng pin Galaxy S26 Ultra ra sao khi bật màn hình chống nhìn trộm?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
18/03/2026 15:13 GMT+7

Khi màn hình chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra được bật, thời lượng pin sẽ ra sao?

Theo Tom's Guide, tính năng Privacy Display (màn hình chống nhìn trộm) mới trên Galaxy S26 Ultra được xem là giải pháp ưu việt cho những ai sợ bị nhìn trộm thông tin. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm thực tế mới đây chỉ ra một sự đánh đổi, đó là tính năng này không hề giúp tiết kiệm pin như chúng ta vẫn tưởng.

Galaxy S26 Ultra sẽ đánh đổi 14 phút thời lượng pin khi bật Privacy Display

Về lý thuyết, màn hình OLED của Galaxy S26 Ultra hoạt động bằng cách sử dụng các điểm ảnh phát sáng góc rộng và góc hẹp. Khi bật chế độ Privacy Display, các điểm ảnh góc rộng sẽ bị tắt đi để người ngồi bên cạnh không thể thấy nội dung. Theo logic thông thường, việc tắt bớt điểm ảnh phải giúp giảm tiêu thụ điện năng, nhưng kết quả thực tế từ trang công nghệ Tom's Guide lại cho thấy một xu hướng hoàn toàn ngược lại.

Galaxy S26 Ultra hao pin hơn khi sử dụng màn hình chống nhìn trộm

Trong bài kiểm tra lướt web liên tục qua mạng 5G với độ sáng màn hình cố định ở mức 150 nit, Galaxy S26 Ultra cho thấy những con số bất ngờ:

  • Tắt Privacy Display: Máy trụ được 16 giờ 10 phút (với tần số quét thích ứng).
  • Bật Privacy Display (mặc định): Thời gian giảm xuống còn 16 giờ 5 phút.
  • Bảo mật tối đa (tối đa): Thời lượng pin sụt còn 15 giờ 56 phút.

Như vậy, khi đẩy khả năng bảo mật lên mức cao nhất, người dùng sẽ mất đi khoảng 14 phút sử dụng. Dù con số này không quá lớn so với tổng thời gian sử dụng, nhưng nó vẫn là một sự sụt giảm đáng chú ý vì đi ngược lại nguyên lý vận hành của màn hình OLED.

Bí ẩn đằng sau sự sụt giảm thời lượng pin

Điều gây khó hiểu cho các chuyên gia chính là tại sao việc cắt giảm năng lượng cho một phần điểm ảnh lại khiến tổng điện năng tiêu thụ tăng. Hiện tượng này xảy ra rõ rệt nhất khi máy sử dụng tần số quét thích ứng (1 - 120 Hz).

Nhiều giả thuyết cho rằng, khi chế độ Privacy hoạt động, bộ vi xử lý và phần mềm quản lý hiển thị phải làm việc căng thẳng hơn để điều phối chính xác các điểm ảnh góc hẹp còn lại, dẫn đến việc tiêu hao năng lượng bù vào phần tiết kiệm được.

Dù ảnh hưởng đôi chút đến pin, nhưng Privacy Display vẫn là một tính năng giá trị. Việc mất đi 14 phút sử dụng để đổi lấy sự riêng tư hoàn toàn khi ngồi trên máy bay hay quán cà phê vẫn là một sự đánh đổi xứng đáng. Tuy nhiên, nếu bạn đang trong chuyến đi dài và cần chắt chiu từng phần trăm pin cuối cùng, việc tắt tính năng này và chuyển tần số quét về 60 Hz truyền thống mới là phương án tối ưu.

Tin liên quan

Samsung Galaxy S26 Ultra lập kỷ lục về doanh số tại Việt Nam

Samsung Galaxy S26 Ultra lập kỷ lục về doanh số tại Việt Nam

Trong những ngày đầu mở bán, Samsung Galaxy S26 Ultra ghi nhận doanh số tăng vọt so với bản tiền nhiệm, một số hệ thống bán lẻ ghi nhận tình trạng khan hàng với phiên bản màu trắng và màu tím.

Khám phá thêm chủ đề

thời lượng pin Galaxy S26 Ultra Màn hình chống nhìn trộm tiết kiệm pin hao pin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận