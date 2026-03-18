One UI 8.5 không thể mang màn hình chống nhìn trộm đến với Galaxy S25

Theo SamMobile, nhiều người dùng hy vọng bản cập nhật One UI 8.5 sẽ mang tính năng chống nhìn trộm Privacy Display lên các đời máy cũ. Tuy nhiên, sự thật về công nghệ Flex Magic Pixel có thể sẽ khiến bạn phải thất vọng.

One UI 8.5 không thể 'biến đổi' phần cứng màn hình trên Galaxy S25

Trong kỷ nguyên mà AI (trí tuệ nhân tạo) đang thống trị các bản cập nhật phần mềm, Samsung đã tạo nên một ngoại lệ với Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra. Dù có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo để xử lý hình ảnh, nhưng cốt lõi của tính năng này lại nằm ở tấm nền màn hình hoàn toàn mới mang tên Flex Magic Pixel.

Khác với các màn hình AMOLED thông thường, tấm nền trên S26 Ultra sở hữu các điểm ảnh được thiết kế đặc biệt để giới hạn góc nhìn khi cần thiết. Cụ thể, thay vì sử dụng các bộ lọc phân cực truyền thống làm giảm độ sáng, Samsung đã tích hợp các lớp tán xạ ánh sáng siêu nhỏ trực tiếp vào cấu trúc điểm ảnh. Khi chế độ chống nhìn trộm được kích hoạt, các lớp này sẽ điều hướng ánh sáng theo phương thẳng đứng hướng tới người dùng, khiến màn hình trở nên tối đen hoặc mờ đục đối với bất kỳ ai nhìn từ góc nghiêng quá 30 độ, trong khi người dùng trực diện vẫn tận hưởng độ sáng và màu sắc rực rỡ.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ toàn bộ màn hình, người dùng còn có thể thiết lập mức độ bảo mật linh hoạt thông qua phần mềm, chẳng hạn như khi mở các ứng dụng nhạy cảm như ngân hàng, ví điện tử hay tin nhắn. Đặc biệt, trong quá trình nhập mã PIN hoặc mật khẩu, hệ thống sẽ kích hoạt 'vùng tối tuyệt đối' xung quanh khu vực bàn phím ảo, ngăn chặn hoàn toàn các hành vi nhìn trộm từ phía sau khi ở nơi công cộng.

Do đó, công nghệ Privacy Display được 'thành hình' từ cấu trúc vật lý được gán trực tiếp vào màn hình ngay từ dây chuyền sản xuất. Nên dù One UI 8.5 có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể 'phù phép' để thêm các điểm ảnh vật lý này trên Galaxy S25 hay S24.

Ngoài ta, điểm đáng chú ý là ngay cả hai mẫu S26 và S26+ mới cũng bị Samsung gạt ra khỏi cuộc chơi này. Nếu đang có ý định mua phiên bản thấp hơn với hy vọng sẽ nhận được Privacy Display thông qua bản cập nhật, hãy cân nhắc kỹ. Đây là một ranh giới phần cứng rõ ràng mà Samsung đã vạch ra để phân cấp dòng Ultra.