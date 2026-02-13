Samsung giúp iPhone Fold trở thành smartphone màn hình gập tốt nhất thế giới?

Tuy nhiên, chiếc iPhone màn hình gập mà Apple dự kiến ra mắt vào cuối năm nay có thể là sản phẩm đầu tiên khắc phục được nhược điểm này. Thú vị hơn, Samsung lại là công ty cung cấp công nghệ màn hình tiên tiến cho chiếc iPhone đến từ đối thủ chính trên thị trường smartphone.

Samsung là nhà cung cấp tấm nền OLED duy nhất cho iPhone màn hình gập ẢNH: SAMSUNG

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) đầu năm nay, Samsung Display giới thiệu một mẫu màn hình gập không có nếp gấp giúp mang lại cảm giác gần như phẳng. Theo thông tin từ CNET, công nghệ màn hình mới này không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ mà còn giúp tăng cường độ bền.

Mặc dù một đại diện của Samsung cho biết công ty hiện chưa có kế hoạch thương mại hóa tấm nền mới, các báo cáo chỉ ra rằng công nghệ này sẽ được áp dụng trên iPhone màn hình gập và có thể cả Galaxy Z Fold8 sắp ra mắt. Trong thực tế, Samsung Display đã trưng bày mẫu màn hình này trong thời gian ngắn và sau đó gỡ bỏ mà không cung cấp thêm thông tin kỹ thuật.

Điểm ấn tượng trên iPhone màn hình gập

Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-chi Kuo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, dự kiến có tên iPhone Fold, được cho là sở hữu màn hình không nếp gấp. Theo ông, một tấm kim loại sẽ giúp phân tán lực gập/mở đều trên toàn bộ màn hình, từ đó giúp giảm thiểu nếp gấp. Bloomberg cũng đưa tin rằng nếp gấp sẽ "gần như vô hình" khi mở ra.

Không nếp gấp mang đến trải nghiệm sử dụng hoàn hảo ẢNH: SAMSUNG

Chiếc smartphone gập gần nhất có màn hình ít nếp gấp là Oppo Find N5, với thiết kế mỏng và rãnh màn hình nông hơn so với Galaxy Z Fold7. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe trên X, Samsung đang sử dụng "lớp hỗ trợ kim loại đục lỗ bằng laser" dưới tấm nền OLED để ngăn chặn sự tích tụ áp suất dọc theo đường gấp, từ đó giúp phân tán ứng suất trên diện tích rộng hơn.

Nếp gấp không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn rủi ro về phần cứng. Nhà phân tích công nghệ Michael Fisher đã chỉ ra rằng nếp gấp ở cả hai đầu màn hình có thể bị bong ra, trong khi báo cáo từ Digitaltrends cũng nêu rõ các vấn đề về độ bền trên các smartphone gập kiểu sách của Samsung. Việc sửa chữa và thay thế màn hình gập hiện tại rất tốn kém, với chi phí thay thế tấm nền trên Galaxy Z Fold7 lên tới 589 USD.

Sẽ thú vị để xem chiếc điện thoại nào sẽ là sản phẩm đầu tiên được trang bị màn hình không nếp gấp của Samsung. iPhone Fold được đồn đoán sẽ ra mắt trong năm nay, trong khi sự kiện Unpacked thường niên của Samsung dành cho các thiết bị gập thường diễn ra vào tháng 7.