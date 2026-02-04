iPhone Fold chưa ra mắt đã tạo áp lực lớn lên Galaxy Z Fold7

Theo các thông tin rò rỉ, thiết kế của iPhone Fold sẽ nhỏ gọn hơn so với hầu hết điện thoại gập hiện có trên thị trường. Đặc biệt, thiết bị có thể khiến Samsung phải 'lép vế' về thời lượng pin.

Pin dung lượng lớn giúp iPhone Fold nổi bật hơn Galaxy Z Fold7 ẢNH: chụp màn hình CNET

Nguồn tin từ Fixed-Focus Digital trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho biết, iPhone Fold sẽ được trang bị pin có dung lượng khoảng 5.500 mAh. Nếu thông tin chính xác, iPhone Fold sẽ có dung lượng pin lớn hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold7, vốn chỉ sử dụng thỏi pin dung lượng 4.400 mAh kể từ Galaxy Z Fold3 ra mắt vào năm 2021. So với Pixel 10 Pro Fold có pin 5.015 mAh, iPhone Fold cũng vượt trội hơn.

Cuộc đua pin trên điện thoại gập nóng lên vì iPhone Fold

Ngay cả khi dung lượng pin 5.500 mAh của iPhone Fold không thể so sánh với các thiết bị gập từ các nhà sản xuất Trung Quốc như vivo X Fold 5 (6.000 mAh) hay HONOR Magic V5 (5.820 mAh), mọi thứ cũng không quá quan trọng. Apple thường có sự kết hợp phần cứng và phần mềm hiệu quả hơn so với các thiết bị Android, nhờ vậy iPhone Fold hoạt động lâu hơn so với các điện thoại gập đối thủ có pin dung lượng lớn hơn.

Việc trang bị viên pin dung lượng lớn cho iPhone Fold sẽ là tin vui không chỉ riêng đối với Apple mà còn cả ngành công nghiệp điện thoại gập nói chung. Hy vọng rằng sự xuất hiện iPhone Fold sẽ thúc đẩy Samsung cung cấp pin dung lượng lớn hơn cho các mẫu điện thoại gập của mình trong tương lai.

Đây không phải lần đầu tiên có thông tin về viên pin lớn trên iPhone Fold. Trước đó, một blogger Hàn Quốc đã khẳng định Apple đang thử nghiệm viên pin có dung lượng từ 5.400 đến 5.800 mAh cho iPhone Fold, khiến khả năng thiết bị sở hữu viên pin lớn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.