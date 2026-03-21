Samsung mang AirDrop lên điện thoại Galaxy

Từng là tính năng độc quyền khiến người dùng iPhone không thể rời bỏ hệ sinh thái iOS, tính năng chia sẻ tệp AirDrop giờ đây đã chính thức bị Samsung 'chinh phục' ngay trên dòng Galaxy S26 sắp tới.

Samsung chính thức đưa AirDrop lên Galaxy S26

Cụ thể, tại một buổi họp báo vừa diễn ra ở Nhật Bản, ông Choi Won-joon, giám đốc mảng di động của Samsung, đã tạo nên một cơn địa chấn trong giới công nghệ khi xác nhận rằng điện thoại Samsung sẽ sớm có khả năng tương thích trực tiếp với AirDrop của Apple.

Thực tế, rào cản này đã bắt đầu rạn nứt từ tháng 11.2025 khi Google giải mã thành công trên dòng Pixel 10, cho phép tính năng Quick Share nói chuyện trực tiếp với AirDrop. Không để người dùng chờ đợi lâu, Samsung đã nhanh chóng nhập cuộc.

.One UI 8.5 mang khả năng hỗ trợ AirDrop đến với điện thoại Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Cơ chế hoạt động giờ đây đơn giản đến mức khó tin. Chỉ cần iPhone đặt ở chế độ chia sẻ AirDrop với mọi người, chiếc Galaxy sẽ xuất hiện như một mục tiêu nhận file thông thường. Ngược lại, người dùng Samsung chỉ cần bật Quick Share là các thiết bị Apple có thể nhìn thấy và 'bắn' dữ liệu sang ngay lập tức.

Không chỉ dừng lại ở thế hệ S26, gã khổng lồ Hàn Quốc còn dự định mang tính năng này xuống các dòng máy đời cũ như Galaxy S24 và S23 thông qua bản cập nhật One UI 8.5. Nếu điều này xảy ra, hàng chục triệu người dùng Samsung sẽ chính thức xóa bỏ được sự bất tiện lớn nhất khi giao tiếp dữ liệu với bạn bè dùng iPhone.

Trong khi Samsung đang đẩy mạnh chiến dịch Smart Switch để lôi kéo người dùng iOS, việc bổ sung AirDrop giống như một cú đánh chí mạng vào sự khép kín của Apple. Hiện tại, phía 'nhà táo' vẫn giữ thái độ im lặng đầy bí ẩn trước việc lỗ hổng giao thức của mình bị khai thác.

Một chuyên gia nội bộ nhận định: "Khi những rào cản cuối cùng về tính năng chia sẻ bị xóa nhòa, làn sóng người dùng từ bỏ iPhone để chuyển sang Galaxy sẽ tăng tốc hơn bao giờ hết".