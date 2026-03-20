Dòng Galaxy FE bất ngờ có mặt trong danh sách thử nghiệm One UI 8.5

Phong Đỗ
Phong Đỗ
20/03/2026 10:28 GMT+7

One UI 8.5 bản ổn định sắp cập bến các dòng flagship đời 2024 và 2025.

Theo Android Police, Samsung thường có truyền thống ưu tiên bản cập nhật One UI các dòng flagship mới nhất trước khi triển khai dần cho các đời máy cũ. Sau khi dòng Galaxy S25 và bộ đôi màn hình gập Z Fold7 và Flip7 hoàn tất thử nghiệm, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch với các mẫu Galaxy FE.

Dòng Galaxy FE lần đầu được 'lên đời' One UI sớm

Một phát hiện thú vị từ chuyên gia rò rỉ Tarun Vats cho thấy các bản dựng One UI 8.5 Beta đầu tiên cho Galaxy S25 FE và S24 FE đã xuất hiện trên máy chủ nội bộ của Samsung. Đây là một sự thay đổi mang tính lịch sử, bởi từ trước đến nay, Samsung chưa bao giờ đưa các dòng thiết bị Fan Edition (FE) vào chương trình thử nghiệm Beta công khai của mình.

Thông tin về việc Samsung triển khai One UI 8.5 cho dòng FE

Nếu không có gì thay đổi, dòng Galaxy S24 cùng các mẫu điện thoại gập ra mắt năm 2024 (Z Fold6, Z Flip6) sẽ là những cái tên tiếp theo nhận được bản thử nghiệm Beta. Khác với dòng S25, chương trình thử nghiệm cho các thiết bị đời 2024 dự kiến sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi bản ổn định (Stable) cho người dùng.

Bên cạnh sức nóng của One UI 8.5, Samsung cũng đã bắt đầu thử nghiệm nội bộ One UI 9 dựa trên Android 17 cho dòng Galaxy S26. Với việc Google dự kiến phát hành Android 17 vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay, Samsung có khả năng sẽ khởi động chương trình Beta cho hệ điều hành thế hệ mới này ngay trong 1 - 2 tháng tới.

Việc One UI 8.5 đã hoạt động ổn định trên dòng S26 là tín hiệu đáng mừng cho người dùng các đời máy cũ. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tất cả thiết bị thuộc diện hỗ trợ đều được trải nghiệm những tính năng mới nhất từ Samsung.

Galaxy S21 FE có nguy cơ 'lỡ hẹn' với bản cập nhật One UI 8.5

Galaxy S21 FE có nguy cơ 'lỡ hẹn' với bản cập nhật One UI 8.5

