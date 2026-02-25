Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S21 FE có nguy cơ 'lỡ hẹn' với bản cập nhật One UI 8.5

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/02/2026 07:12 GMT+7

Galaxy S21 FE sắp bị Samsung 'bỏ rơi' trong bản cập nhật One UI 8.5 sắp tới?

Theo Sammy Fans, một thông tin mới đây đang dấy lên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người dùng công nghệ về số phận của chiếc Samsung Galaxy S21 FE. Cụ thể, nhiều người đang tỏ ra lo lắng khi có tin đồn cho rằng thiết bị này sẽ bỏ lỡ bản nâng cấp phần mềm One UI 8.5 quan trọng.

Galaxy S21 FE có nguy cơ 'lỡ hẹn' với bản cập nhật One UI 8.5 - Ảnh 1.

Loạt Galaxy S21 FE

ẢNH: SAMSUNG

Samsung sắp 'quay xe' với Galaxy S21 FE?

Thông thường, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc luôn hào phóng tung ra tất cả các bản cập nhật One UI (dù là bản vá nhỏ hay nâng cấp lớn) cho các dòng máy flagship, miễn là thiết bị đó vẫn đủ điều kiện hỗ trợ phiên bản Android gốc.

Nói một cách dễ hiểu, nếu một chiếc điện thoại Samsung được lên đời Android 14, nó sẽ nhận được toàn bộ bản cập nhật One UI đi kèm như One UI 6, One UI 6.1 và One UI 6.1.1.

Chính vì nguyên tắc này, việc Galaxy S21 FE bị cho sẽ lỡ hẹn với One UI 8.5 là một động thái cực kỳ khó hiểu. Cần lưu ý thêm, One UI 8.5 hiện vẫn chưa được phát hành chính thức cho bất kỳ thiết bị Galaxy nào và dự kiến phải đến tháng 3 mới bắt đầu 'chào sân'. Do đó, Samsung vẫn còn khá nhiều thời gian để cân nhắc lại quyết định của mình.

Mọi đồn đoán bắt nguồn từ một phản hồi của đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng Samsung tại thị trường Ấn Độ. Theo đoạn tin nhắn được một người dùng có tên Saurabh Patni chia sẻ trên mạng xã hội, vị đại diện này đã tuyên bố rằng Samsung Galaxy S21 FE sẽ không nằm trong danh sách nhận bản cập nhật sắp tới.

Thực tế, Galaxy S21 FE hiện vẫn chưa bị khai tử. Theo đúng lộ trình mà Samsung đã cam kết, chiếc máy này vẫn sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật định kỳ cho đến tận tháng 1.2027 - tức là còn gần hai năm hỗ trợ nữa.

Vì thiết bị vẫn đang trong vòng đời hỗ trợ phần mềm, phần đông người dùng tin rằng việc nó được cập nhật lên One UI 8.5 là điều hoàn toàn xứng đáng và hợp lý. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phận truyền thông của Samsung vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về tương lai của Galaxy S21 FE. Giới công nghệ và người dùng sẽ phải tiếp tục chờ đợi những thông báo mới nhất từ hãng.

