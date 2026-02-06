Danh sách thiết bị Xiaomi tiếp theo lên đời HyperOS 3.1

Theo các nguồn tin từ chuyên trang HyperOS Insider, giai đoạn thử nghiệm Beta tiếp theo của HyperOS 3.1 đã chính thức bắt đầu. Đợt cập nhật này không chỉ mang theo 'hạt nhân' Android 16 mới nhất mà còn cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc xóa nhòa ranh giới giữa các hệ điều hành.

Danh sách các thiết bị mới gia nhập cuộc chơi HyperOS 3.1

Bản dựng Beta của HyperOS 3.1 đã được phát hiện trên hàng loạt thiết bị trải dài từ phân khúc cận cao cấp đến máy tính bảng. Những cái tên đáng chú ý gồm có:

Dòng flagship và cận cao cấp : Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 15T, Redmi K70 và K70 Pro.

: Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 15T, Redmi K70 và K70 Pro. Dòng chuyên hiệu năng : POCO F6 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro và dòng Redmi Turbo 4.

: POCO F6 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro và dòng Redmi Turbo 4. Phân khúc phổ thông và Tablet: Redmi Note 15 5G, bộ đôi máy tính bảng Redmi Pad 2 Pro và POCO Pad M1.

HypersOS 3.1 sắp đến với nhiều thiết bị hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Super Island 'lột xác' và khả năng tùy biến vô hạn

Trên HyperOS 3.1, tính năng Super Island đã được nâng cấp mạnh mẽ. Không còn đơn thuần là nơi hiển thị thông báo, nó trở nên tương tác hơn, cung cấp nhiều thông tin trực quan và đặc biệt là mở rộng tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba. Bên cạnh đó, các ứng dụng hệ thống như Thư viện và Thời tiết cũng được bổ sung hệ thống hiệu ứng chuyển cảnh mới, mang lại cảm giác vuốt chạm mượt mà chưa từng thấy.

Hỗ trợ cả tai nghe Apple

Điểm khiến cộng đồng công nghệ bàn tán xôn xao nhất chính là việc Xiaomi cải thiện khả năng tích hợp với hệ sinh thái Apple. Giờ đây, khi sử dụng tai nghe TWS của Apple (như AirPods) với điện thoại Xiaomi chạy HyperOS 3.1, máy sẽ hiển thị cửa sổ bật (pop-up) để ghép nối nhanh chóng và hỗ trợ cả âm thanh không gian (Spatial Audio). Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm lôi kéo những người dùng đang sử dụng đan xen các thiết bị từ nhiều hãng khác nhau.

Hiệu năng được nâng tầm

Dựa trên nền tảng Android 16, HyperOS 3.1 hứa hẹn cải thiện đáng kể tốc độ phản hồi của hệ thống, tối ưu hóa các cử chỉ nhanh và tăng cường tính năng hỗ trợ tiếp cận. Hiện tại, người dùng nằm trong chương trình thử nghiệm tại các khu vực như Trung Quốc, châu Âu và Ấn Độ đã bắt đầu nhận bản cập nhật.