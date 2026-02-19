Vì sao One UI 8.5 chưa tạo cảm giác cao cấp như iOS 26

One UI 8.5 đã cải thiện giao diện người dùng, từ đó mang đến những hình dạng mới cho các yếu tố UI và nâng cao khả năng hiển thị cũng như tính tiếp cận. Samsung đã thiết kế lại các yếu tố cốt lõi như nút quay lại và thanh tìm kiếm, tập trung vào người dùng và tận dụng không gian chưa được sử dụng từ các phiên bản trước.

One UI 8.5 đẹp hơn thấy rõ, nhưng trải nghiệm thực tế còn khoảng cách so với iOS 26 ẢNH: SAMMOBILE

Những thay đổi này không chỉ được áp dụng cho các ứng dụng hệ thống mà còn khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn về mặt đồ họa. Tuy nhiên, trải nghiệm tổng thể của One UI 8.5 được cho là vẫn chưa thể sánh ngang với iOS 26 từ đối thủ Apple, đặc biệt các yếu tố giao diện vẫn cảm thấy cứng nhắc và thiếu mượt mà khi tương tác.

Độ mượt mà One UI 8.5 'chưa đạt chuẩn' iOS 26

One UI 8.5 cũng gây chú ý với thanh tab nổi ở phía dưới trong các ứng dụng thường xuyên sử dụng. Mặc dù iOS 26 đã triển khai kiểu giao diện này từ năm ngoái và nhận được nhiều lời khen về hiệu quả sử dụng không gian, Samsung vẫn chưa thể đạt được sự mượt mà tương tự.

Thiết kế Liquid Glass trên iOS 26 không chỉ là một cái tên mà còn mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà, từ việc mở khóa đến cuộn qua thư viện ảnh. Apple đã cải thiện iOS 26 trên mọi khía cạnh, bất chấp một số vấn đề về khả năng hiển thị ban đầu. Khi so sánh giữa iOS 26 và One UI 8.5, người dùng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt về chất lượng trong từng thao tác chạm trên iOS 26, mặc dù đồ họa của Samsung có phần nổi bật hơn.

Trong những năm qua, Samsung đã nỗ lực không ngừng để cải thiện giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các thiết bị Galaxy. Tuy nhiên, One UI 8.5 vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng so với iOS 26, vì vậy Samsung cần phải tối ưu hóa mạnh mẽ hơn nữa đối với giao diện của mình để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.