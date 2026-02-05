Lý do Galaxy S21 chạy mượt vẫn không thể lên One UI 8.5

Theo PhoneArena, mặc dù Galaxy S21 vẫn là dòng sản phẩm mạnh mẽ, nhưng việc không được nâng cấp lên One UI 8.5 không phải là điều quá bất ngờ bởi trước đó, các mẫu cao cấp ra mắt năm 2021 cũng không được nâng cấp lên One UI 8.0.

Galaxy S21 không còn chỗ đứng trong lộ trình cập nhật của Samsung ẢNH: T.L

Nguyên nhân xuất phát từ chính sách hỗ trợ phần mềm ở thời điểm Galaxy S21 trình làng. Khi đó, Samsung chỉ cam kết cập nhật hệ điều hành trong 4 năm cho dòng Galaxy S, thay vì 7 năm như hiện nay. Với vòng đời như vậy, Galaxy S21 đã chạm ngưỡng kết thúc hỗ trợ nâng cấp lớn.

Galaxy S21 ra mắt vào tháng 1.2021, thời điểm Samsung vẫn chưa đặt nặng chiến lược cập nhật dài hạn, vì vậy người dùng không khỏi tiếc nuối cho sản phẩm vốn sở hữu phần cứng vẫn đủ tốt cho các tác vụ hằng ngày, thậm chí còn khá mạnh so với mặt bằng chung.

Tại châu Âu, Galaxy S21 tiêu chuẩn sử dụng chip Exynos 2100, đi kèm tối đa RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Galaxy S21 Ultra cũng dùng cùng chip xử lý, nhưng được nâng cấp RAM lên 16 GB và bộ nhớ trong tối đa 512 GB.

Phần cứng Galaxy S21 đã 'chạm đến giới hạn'

Dù phần cứng vẫn mạnh mẽ, Galaxy S21 lại gặp giới hạn khi bước sang kỷ nguyên AI (trí tuệ nhân tạo) trên smartphone. Với bản tiêu chuẩn, mức RAM tối đa 8 GB không còn đủ để xử lý các tính năng AI mới của Galaxy, vốn yêu cầu bộ nhớ lớn để chạy trực tiếp trên thiết bị.

Ở thế hệ mới hơn như Galaxy S25, Samsung trang bị tối thiểu 12 GB bộ nhớ RAM cho tất cả phiên bản nhằm phục vụ xử lý AI cục bộ, giảm phụ thuộc vào đám mây và tăng tốc độ phản hồi.

Vì sao Samsung có thể tung ra Galaxy S21 sớm hơn dự kiến?

Ngay cả khi Galaxy S21 Ultra có lợi thế về RAM với mức tối đa 16 GB, sản phẩm lại vấp phải rào cản khác: vi xử lý. Exynos 2100 không được thiết kế để đáp ứng khối lượng tính toán lớn mà các tính năng AI hiện đại đòi hỏi, khiến việc nâng cấp lên One UI 8.5 không mang lại trải nghiệm trọn vẹn.

Kết quả là việc tiếp tục cập nhật phần mềm cho Galaxy S21 không còn nhiều ý nghĩa, bởi nhiều tính năng mới sẽ bị giới hạn hoặc không thể hoạt động đúng cách.

Ở chiều ngược lại, các smartphone đời mới được trang bị phần cứng tối ưu hơn cho AI cùng khả năng duy trì hiệu năng lâu dài. Việc kéo dài thời gian hỗ trợ phần mềm vì thế trở nên hợp lý và cần thiết hơn bao giờ hết.