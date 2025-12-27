Thêm nhiều thiết bị Galaxy được thử nghiệm One UI 8.5

Vào đầu tháng 12, Samsung chính thức khởi động chương trình beta cho One UI 8.5. Tuy nhiên, chỉ những người dùng dòng Galaxy S25 và sống tại một số khu vực như Mỹ, Anh, Hàn Quốc hoặc Đức mới có cơ hội trải nghiệm.

Samsung đang nỗ lực hoàn thiện One UI 8.5 để phủ sóng sớm đến các thiết bị Galaxy ẢNH: PHONEARENA

Nhưng một báo cáo gần đây chỉ ra rằng, Samsung đang tiến hành thử nghiệm phần mềm dựa trên Android 16 QPR2 trên nhiều thiết bị khác nhau. Nếu số lượng bản dựng thử nghiệm nội bộ tăng lên, có thể Samsung đang muốn đẩy nhanh quá trình phát hành để kịp thời ra mắt phiên bản ổn định cho Galaxy S26 vào năm tới.

Theo PhoneArena, các thiết bị Galaxy đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ bao gồm:

Dòng Z: Galaxy Z Fold và Flip 7 (bao gồm cả phiên bản FE), Z Fold và Flip 6, Z Fold và Flip 5.

Dòng S: Galaxy S26 sắp ra mắt, toàn bộ dòng S25 (bao gồm cả phiên bản Edge và FE), cùng các dòng S24, S23 và S22.

Dòng A: Từ Galaxy A57 và A56 cho đến A16 5G và A17.

Máy tính bảng: Galaxy Tab S10 Ultra, Plus và FE, cùng dòng Tab S9.

Tầm quan trọng của việc thử nghiệm One UI 8.5

Giai đoạn thử nghiệm One UI 8.5 được đánh giá rất quan trọng, đặc biệt khi Samsung đang muốn cạnh tranh với Google Pixel, vốn được biết đến với tốc độ cập nhật nhanh chóng. Gần đây, chiến lược của Google đã gặp phải một số vấn đề, trong khi Samsung dường như đang ưu tiên sự ổn định song song với tốc độ. Việc thử nghiệm One UI 8.5 trên nhiều thiết bị, bao gồm cả các điện thoại Galaxy tầm trung, giúp đảm bảo bản phát hành cuối cùng sẽ không gây ra sự cố cho người dùng.

Nếu đang háo hức chờ đợi bản phát hành ổn định của One UI 8.5, người dùng được khuyến cáo hãy kiên nhẫn. Mặc dù việc thấy thiết bị của mình trong danh sách thử nghiệm là điều thú vị, nhưng việc cài đặt phần mềm beta có thể gây ra rắc rối trong quá trình sử dụng hằng ngày. Các chuyên gia cho biết việc chờ đợi bản cập nhật OTA chính thức thường là lựa chọn thông minh hơn.

One UI 8.5 dự kiến sẽ đạt trạng thái ổn định cùng với Galaxy S26 vào đầu năm sau. Nếu sở hữu Galaxy S25 và muốn thử nghiệm ngay, bạn hãy kiểm tra trong ứng dụng Samsung Members, trong khi đối với những người dùng khác, sự kiên nhẫn là điều cần thiết.