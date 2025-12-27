Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thêm nhiều thiết bị Galaxy được thử nghiệm One UI 8.5

Kiến Văn
Kiến Văn
27/12/2025 11:17 GMT+7

Nhiều dấu hiệu cho thấy bản phát hành quy mô lớn của One UI 8.5 sẽ sớm được triển khai đến các thiết bị Galaxy.

Vào đầu tháng 12, Samsung chính thức khởi động chương trình beta cho One UI 8.5. Tuy nhiên, chỉ những người dùng dòng Galaxy S25 và sống tại một số khu vực như Mỹ, Anh, Hàn Quốc hoặc Đức mới có cơ hội trải nghiệm.

Thêm nhiều thiết bị Galaxy được thử nghiệm One UI 8.5 - Ảnh 1.

Samsung đang nỗ lực hoàn thiện One UI 8.5 để phủ sóng sớm đến các thiết bị Galaxy

ẢNH: PHONEARENA

Nhưng một báo cáo gần đây chỉ ra rằng, Samsung đang tiến hành thử nghiệm phần mềm dựa trên Android 16 QPR2 trên nhiều thiết bị khác nhau. Nếu số lượng bản dựng thử nghiệm nội bộ tăng lên, có thể Samsung đang muốn đẩy nhanh quá trình phát hành để kịp thời ra mắt phiên bản ổn định cho Galaxy S26 vào năm tới.

Theo PhoneArena, các thiết bị Galaxy đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ bao gồm:

  • Dòng Z: Galaxy Z Fold và Flip 7 (bao gồm cả phiên bản FE), Z Fold và Flip 6, Z Fold và Flip 5.
  • Dòng S: Galaxy S26 sắp ra mắt, toàn bộ dòng S25 (bao gồm cả phiên bản Edge và FE), cùng các dòng S24, S23 và S22.
  • Dòng A: Từ Galaxy A57 và A56 cho đến A16 5G và A17.
  • Máy tính bảng: Galaxy Tab S10 Ultra, Plus và FE, cùng dòng Tab S9.

Tầm quan trọng của việc thử nghiệm One UI 8.5

Giai đoạn thử nghiệm One UI 8.5 được đánh giá rất quan trọng, đặc biệt khi Samsung đang muốn cạnh tranh với Google Pixel, vốn được biết đến với tốc độ cập nhật nhanh chóng. Gần đây, chiến lược của Google đã gặp phải một số vấn đề, trong khi Samsung dường như đang ưu tiên sự ổn định song song với tốc độ. Việc thử nghiệm One UI 8.5 trên nhiều thiết bị, bao gồm cả các điện thoại Galaxy tầm trung, giúp đảm bảo bản phát hành cuối cùng sẽ không gây ra sự cố cho người dùng.

Nếu đang háo hức chờ đợi bản phát hành ổn định của One UI 8.5, người dùng được khuyến cáo hãy kiên nhẫn. Mặc dù việc thấy thiết bị của mình trong danh sách thử nghiệm là điều thú vị, nhưng việc cài đặt phần mềm beta có thể gây ra rắc rối trong quá trình sử dụng hằng ngày. Các chuyên gia cho biết việc chờ đợi bản cập nhật OTA chính thức thường là lựa chọn thông minh hơn.

One UI 8.5 dự kiến sẽ đạt trạng thái ổn định cùng với Galaxy S26 vào đầu năm sau. Nếu sở hữu Galaxy S25 và muốn thử nghiệm ngay, bạn hãy kiểm tra trong ứng dụng Samsung Members, trong khi đối với những người dùng khác, sự kiên nhẫn là điều cần thiết.

Tin liên quan

One UI 8.5 gây ấn tượng mạnh với người dùng Samsung

One UI 8.5 gây ấn tượng mạnh với người dùng Samsung

Trong năm qua, lịch trình cập nhật One UI của Samsung đã gặp phải một số bất thường, đặc biệt khi One UI 7 liên tục trì hoãn vì một số vấn đề kỹ thuật.

Khám phá thêm chủ đề

One UI 8.5 Samsung bản cập nhật hệ điều hành di động Galaxy S26
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận