One UI 8.5 gây ấn tượng mạnh với người dùng Samsung

Các vấn đề liên quan đến One UI 7 đã khiến nhiều người dùng Galaxy cảm thấy lo ngại về độ tin cậy của các bản cập nhật trong tương lai. Tuy nhiên, Samsung đã nhanh chóng khắc phục tình hình, với One UI 8.5 là minh chứng cho sự cải tiến này.

Lịch cập nhật One UI của Samsung đang dần ổn định trở lại ẢNH: SAMMOBILE

Hai lý do chính giúp One UI 8.5 trở nên nổi bật

Đầu tiên, Samsung đã rút ngắn thời gian phát triển One UI 8 bằng cách phát hành sớm hơn phiên bản này đến với tất cả phân khúc thiết bị, động thái cho thấy công ty đã học hỏi từ những khó khăn trong quá trình phát triển One UI 7. Samsung cho biết, nỗ lực này đã được công ty lên kế hoạch trong 2 đến 3 năm, khiến nó trở thành một dự án lớn hơn so với các bản cập nhật hằng năm thông thường.

Thứ hai, mặc dù chỉ là bản cập nhật giữa chu kỳ nhưng One UI 8.5 vẫn mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý. Bảng điều khiển nhanh (Quick Panel) giờ đây có thể tùy chỉnh nhiều hơn, một số ứng dụng mặc định được tinh chỉnh thiết kế và nhiều cải tiến về trải nghiệm người dùng đã được triển khai khắp hệ thống. Rõ ràng Samsung không chỉ duy trì giao diện One UI mà còn đang nỗ lực để hoàn thiện phần mềm.

Mặc dù One UI 8 không phải là một bước tiến lớn so với One UI 7, việc phát hành sớm cho thấy Samsung đang làm việc nhanh hơn, đặc biệt khi Google cũng có kế hoạch phát hành các phiên bản Android sớm hơn. One UI 8.5 tiếp tục đà phát triển nhằm mang đến cho người dùng Galaxy những cải tiến mà họ đã mong đợi từ lâu. Với những động thái như vậy, nhiều khả năng các phiên bản One UI trong tương lai sẽ ra mắt nhanh hơn mà không làm giảm đi chất lượng và tính năng quan trọng.