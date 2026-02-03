Apple lên kế hoạch sao chép điện thoại Samsung và Motorola?

Apple được cho là đang tiến hành nghiên cứu một số kiểu dáng thiết bị mới, trong đó nổi bật là mẫu iPhone Fold dự kiến ra mắt cùng iPhone 18 vào tháng 9 năm nay. Các tin đồn cho thấy iPhone Fold có tỷ lệ khung hình rộng độc đáo, tạo nên xu hướng mới và khiến nhiều thương hiệu Android phải áp dụng thiết kế tương tự.

Sau iPhone Fold gập dạng cuốn sách, Apple sẽ hướng đến iPhone gập dọc như Galaxy Z Flip của Samsung ẢNH: REUTERS

Mặc dù iPhone Fold vẫn chưa được bán ra, ngành công nghiệp đã bắt đầu bàn tán về chiếc iPhone gập thứ hai của Apple. Theo nhà báo Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đã bắt đầu xem xét mẫu iPhone gập thứ hai, dự kiến có thiết kế truyền thống hơn, tương tự như những gì Samsung và Motorola đã thực hiện trong hơn 5 năm qua. Cụ thể, sản phẩm sẽ có hình dáng vuông, kiểu vỏ sò để cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Flip và Motorola Razr.

Apple vẫn cần chờ phản hồi thị trường

Đáng chú ý, kế hoạch phát triển chiếc iPad gập trước đó gặp phải một số vấn đề và Apple có thể sẽ thay thế nó bằng chiếc điện thoại gập thứ hai. Thú vị hơn, những tin đồn ban đầu về iPad gập đã hướng đến một thiết bị dạng vỏ sò, trước khi chuyển sang thiết kế mở ngang.

Gurman cũng cảnh báo rằng thiết kế dạng vỏ sò vuông vẫn chưa thể ra mắt thị trường ngay do Apple đang chờ đợi sự thành công của iPhone Fold đầu tiên để xác định phân khúc cho điện thoại gập. Ông cho biết, có khả năng Apple sẽ chuyển hướng phát triển một chiếc điện thoại gập kiểu sách với tỷ lệ khung hình giống hệt Galaxy Z Fold, do nhu cầu cao hơn đối với loại thiết kế này.

Dựa trên những thông tin rò rỉ trước đó cho thấy, iPhone Fold thế hệ đầu tiên dự kiến sẽ có màn hình bên trong 6,5 inch và màn hình ngoài 5,5 inch. Thiết bị được cho là sẽ rộng hơn so với các điện thoại gập truyền thống để dễ dàng đặt vừa vặn trong lòng bàn tay như một cuốn hộ chiếu. Ngoài ra, iPhone Fold cũng trang bị chip A18 và chỉ có hai camera sau nhằm giảm độ dày và trọng lượng của thiết bị. Tuy nhiên, những thông số này có thể thay đổi khi sản phẩm gần bước vào giai đoạn sản xuất.