Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8.5 bất ngờ trễ hẹn, người dùng Samsung bắt đầu sốt ruột

Kiến Văn
09/02/2026 11:37 GMT+7

Samsung chưa đưa ra thông báo về One UI 8.5 khiến cộng đồng người dùng Galaxy liên tục đặt câu hỏi về tiến độ.

Samsung đã khởi động chương trình thử nghiệm One UI 8.5 beta vào đầu tháng 12 năm ngoái và thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng dòng Galaxy S25 với những nâng cấp đáng chú ý. Tuy nhiên, kế hoạch triển khai đã bị trì hoãn khiến trải nghiệm này trở nên lỗi thời.

One UI 8.5 bất ngờ trễ hẹn, người dùng Samsung bắt đầu sốt ruột - Ảnh 1.

Samsung chưa chốt ngày phát hành One UI 8.5

ẢNH: SAMMYFANS

Bản beta đầu tiên của One UI 8.5 cho phép người dùng thử nghiệm các tính năng mới, bao gồm giao diện người dùng được thiết kế lại và khả năng tùy chỉnh bố cục bảng điều khiển nhanh. Mặc dù đã phát hành ba phiên bản beta, phiên bản thứ tư dự kiến ra mắt vào đầu tháng 1 đã bị hoãn hơn một tháng. Samsung cần thêm thời gian để kiểm tra và cải thiện phần mềm, nhưng sự chậm trễ này đã gây ra nhiều băn khoăn cho người dùng.

One UI 8.5 'im lặng khó hiểu'

Một người điều hành chương trình beta từ cộng đồng Samsung Hàn Quốc cho biết lịch trình phát hành có thể thay đổi tùy thuộc vào quá trình thử nghiệm, nhưng không đưa ra dự đoán cụ thể về thời điểm phát hành bản beta mới. Điều đáng lo ngại không chỉ đến từ sự chậm trễ của bản beta thứ tư mà còn là việc phát hành phiên bản cuối cùng. Đến tuần đầu tiên của tháng 2, vẫn chưa có thông tin về bản phát hành nào.

Theo các báo cáo, One UI 8.5 dự kiến sẽ được triển khai bản chính thức đầu tiên trên dòng Galaxy S26 mà Samsung ra mắt vào ngày 25.2, đồng nghĩa với việc bản beta thứ tư sẽ được phát hành trong tuần tới, nếu không có thêm trì hoãn. Tuy nhiên, lịch trình phát hành của các phiên bản trước đó cho thấy One UI 8.5 có thể không được phát hành ngay lập tức cho các dòng cao cấp đã ra mắt, bao gồm cả Galaxy S25.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về sự chậm trễ này càng khiến người dùng cảm thấy không khỏi lo lắng.

One UI 8.5 gây ấn tượng mạnh với người dùng Samsung

Trong năm qua, lịch trình cập nhật One UI của Samsung đã gặp phải một số bất thường, đặc biệt khi One UI 7 liên tục trì hoãn vì một số vấn đề kỹ thuật.

