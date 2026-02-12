Bất ngờ với tính năng quay video màn hình mới trên One UI 8.5

Trong bản cập nhật One UI 8.5 Beta 4 vừa ra mắt cho dòng máy Galaxy S25, Samsung đã âm thầm tích hợp một tính năng hữu ích mà người dùng Android mong muốn là quay phim một phần màn hình (Partial Screen Recording) với sự hỗ trợ của trí thông minh nhân tạo.

Samsung tung tính năng 'đáng tiền' cho One UI 8.5

Mặc dù mục tiêu chính của bản Beta 4 là tối ưu hóa hệ thống và sửa các lỗi tồn đọng để chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức, nhưng sự xuất hiện của tính năng quay màn hình mới trên Galaxy S25 Ultra đã nhanh chóng gây chú ý.

Theo tiết lộ từ chuyên gia rò rỉ @UniverseIce, tính năng Partial Screen Recording trên One UI 8.5 không chỉ đơn thuần là cho phép người dùng vẽ một khung hình chữ nhật để quay. Điểm ấn tượng nằm ở chỗ hệ thống có khả năng tự động phân tích và nhận diện khu vực đang phát video hoặc nội dung chính trên màn hình.

Tính năng tự nhận diện vùng cần quay màn hình trên One UI 8.5 Beta 4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thay vì phải loay hoay căn chỉnh từng góc khung hình cho khớp với video đang xem, người dùng chỉ cần chạm nhẹ, hệ thống sẽ tự động khoanh vùng chính xác đối tượng. Việc ghi lại một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội hay một vùng cửa sổ ứng dụng giờ đây trở nên nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.

Thực tế, Samsung từng áp dụng công nghệ tự động nhận diện vùng nội dung cho tính năng chụp ảnh màn hình trên One UI 8.0. Với One UI 8.5, hãng đã đưa trải nghiệm này lên một tầm cao mới khi áp dụng hoàn hảo cho định dạng video. Điều này cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc biến giao diện người dùng trở nên 'thấu hiểu' thói quen của chủ sở hữu hơn.

Tất nhiên, với những người dùng muốn sự kiểm soát tuyệt đối, Samsung vẫn giữ nguyên tùy chọn quay màn hình toàn bộ hoặc cho phép tự điều chỉnh khung hình thủ công.

Tính năng này được dự báo sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng khi Samsung chính thức trình làng dòng Galaxy S26 vào cuối tháng này. Sau khi Galaxy S26 xuất xưởng với One UI 8.5 ổn định, các dòng máy đời cũ như Galaxy S25, S24 và các thiết bị gập đủ điều kiện cũng sẽ sớm được trải nghiệm công cụ ghi hình đầy thú vị này.