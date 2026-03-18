Trọn vẹn cái nhìn về One UI 9, những thiết bị nào được 'lên đời'?

Theo SamMobile, không cần thông cáo rầm rộ, Samsung đã chính thức bắt tay vào quá trình phát triển nội bộ cho One UI 9. Những dấu vết đầu tiên về firmware dựa trên nền tảng Android 17 đã xuất hiện, hứa hẹn một cuộc lột xác về trải nghiệm người dùng vào năm 2026.

Dựa trên các chuỗi mã thử nghiệm và thay đổi trong cấu trúc framework, có thể thấy gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến độ hơn bao giờ hết. Sau thành công của One UI 8.5, phiên bản thứ 9 này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện những gì tinh túy nhất của hệ sinh thái Galaxy.

Khi nào người dùng được chạm tay vào One UI 9?

Samsung vốn nổi tiếng với nhịp độ cập nhật ổn định. Theo dự báo, One UI 9 sẽ chính thức trình làng vào giữa năm 2026, song hành cùng các siêu phẩm màn hình gập thế hệ mới.

Tiếp bước: Các bản thử nghiệm (Beta) sẽ sớm đổ bộ lên dòng Galaxy S26, sau đó là các flagship đời cũ và dòng máy tầm trung.

Những nâng cấp đáng chú ý

One UI 9 không cố gắng thay đổi hoàn toàn bánh xe mà tập trung vào việc tinh chỉnh cảm giác sử dụng. Các thanh trượt (slider) được thiết kế dày hơn, mang lại cảm giác chạm đã hơn. Các thành phần giao diện được sắp xếp lại giúp việc thao tác bằng một tay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là hiệu ứng chuyển cảnh. Các bản dựng sớm cho thấy sự mượt mà vượt trội, đặc biệt là hiệu ứng sóng nhạc trong trình điều khiển đa phương tiện đã được loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giật lag, mang lại cảm giác lướt chạm mượt mà hơn.

Thiết bị nào có trong danh sách 'lên đời'?

Dựa trên chính sách hỗ trợ dài hạn của Samsung tính đến tháng 3.2026, dưới đây là danh sách các thiết bị có khả năng cao sẽ nhận được 'tấm vé' lên Android 17:

Dòng Galaxy S : Toàn bộ dòng S23 (gồm cả S23 FE), S24, S25 và S26 vừa ra mắt.

Dòng Galaxy Z : Galaxy Z Fold5, 6, 7 và Z Flip5, 6, 7.

Dòng Galaxy A (tầm trung) : Galaxy A35, A25, A15, A16, A26, A36 và 'át chủ bài' A56 5G.



Dòng máy tính bảng: Galaxy Tab S9 Series, S10 Series và dòng S11 sắp trình làng.

Tuy nhiên, danh sách trên dự kiến dựa trên chu kỳ cập nhật phần mềm của hãng. Một số tính năng Galaxy AI cao cấp có thể sẽ yêu cầu phần cứng mới nhất để hoạt động ổn định. Người dùng nên theo dõi ứng dụng Samsung Members để nhận thông báo chính thức trong thời gian tới.