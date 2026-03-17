Siêu phẩm tầm trung Galaxy A57 mới của Samsung lộ diện

Phong Đỗ
Phong Đỗ
17/03/2026 10:22 GMT+7

Galaxy A57 lộ diện với thiết kế 'mỏng dính', tản nhiệt buồng hơi khủng như flagship.

Theo Sammy Fans, không còn là lời đồn đoán, những hình ảnh quảng cáo đầu tiên của Galaxy A57 và Galaxy A37 đã chính thức lộ diện, cho thấy Samsung đang quyết tâm đưa dòng Galaxy A trở lại vị thế dẫn đầu bằng một thiết kế siêu mỏng và hiệu năng tản nhiệt vượt trội.

'Thân hình' mỏng nhẹ và công nghệ tản nhiệt cao cấp của Galaxy A57

Điểm gây ấn tượng nhất trên Galaxy A57 chính là độ mỏng kinh ngạc chỉ 6,9 mm. Kết hợp với trọng lượng nhẹ 179 gram và mặt lưng hoàn thiện hiệu ứng gương, chiếc máy này hứa hẹn sẽ là một trong những thiết bị có cảm giác cầm nắm tốt nhất phân khúc tầm trung năm 2026. Samsung vẫn giữ lại ngôn ngữ thiết kế 'Key-Island' quen thuộc nhưng đã tinh chỉnh cụm camera trở nên tinh tế hơn với lớp vỏ trong suốt.

Lộ thiết kế và thông số của Galaxy A57

Dù có thân máy siêu mỏng, Galaxy A57 không hề đánh đổi về mặt hiệu năng. Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung đã trang bị cho máy hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) lớn hơn đáng kể. Đây là một nâng cấp 'đáng tiền' giúp máy duy trì sự ổn định, tránh tình trạng quá nhiệt khi người dùng chơi game hoặc thực hiện các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Bên trong của các thế hệ Galaxy A5x, với A57 hỗ trợ tản nhiệt buồng hơi

Bên cạnh đó, Galaxy A57 sẽ là một trong những thiết bị tầm trung đầu tiên được trải nghiệm sức mạnh của One UI 8.5. Với nền tảng này, người dùng sẽ được tận hưởng các tính năng AI thông minh vốn thường chỉ xuất hiện trên dòng S, cùng với đó là hệ thống camera 50 MP hỗ trợ quay phim 4K sắc nét.

Với việc ảnh quảng cáo đã xuất hiện, ngày ra mắt của Galaxy A57 và A37 có lẽ không còn xa. Đây chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ mẫu smartphone tầm trung nào trong thời gian tới.

Galaxy A57 bứt phá, dòng Galaxy S đứng trước dấu hỏi lớn

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
