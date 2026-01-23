Galaxy A57 bứt phá, dòng Galaxy S đứng trước dấu hỏi lớn

Theo Android Authority, những thông số kỹ thuật ấn tượng của Galaxy A57 đã bắt đầu được tiết lộ, bao gồm sạc nhanh 45W và pin dung lượng lớn 4.900 mAh. Đáng chú ý, tất cả được gói gọn trong một thiết kế mỏng chỉ 6,9 mm. Những rò rỉ xung quanh Galaxy A57 khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Samsung có đang từ bỏ dòng Galaxy S của mình?

Galaxy A57 nới rộng những nâng cấp mà Galaxy S không có

Năm ngoái, Galaxy A56 tạo bất ngờ khi được trang bị sạc nhanh 45W - tính năng mà người dùng Galaxy S cơ bản chờ đợi trong nhiều năm. Trong các thử nghiệm thực tế, Galaxy A56 đạt 50% pin sau khoảng 22 phút và 75% sau 36 phút, nhanh hơn Galaxy S25 vốn chỉ hỗ trợ sạc 25W. Quan trọng hơn, nhiệt độ khi sạc của Galaxy S25 có thời điểm vượt quá 40 độ C, trong khi Galaxy A56 thấp hơn đáng kể.

Galaxy A56 nhận được đánh giá cao trong phân khúc tầm trung và Galaxy A57 thậm chí còn ấn tượng hơn ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Pin dung lượng lớn 5.000 mAh cũng là một lợi thế rõ ràng của Galaxy A56 so với khoảng 4.000 mAh trên Galaxy S25. Dù không phải là thiết bị cao cấp hơn về tổng thể, Galaxy A56 đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế liên quan đến pin và sạc mà người dùng quan tâm hằng ngày.

Với Galaxy A57, Samsung dường như tiếp tục chiến lược nâng cấp mạnh tay cho dòng tầm trung. Máy được cho là mỏng và nhẹ hơn thế hệ trước, nhưng vẫn giữ pin dung lượng lớn và hỗ trợ sạc nhanh 45W. Thậm chí, phiên bản tiêu chuẩn còn được cho là trang bị bộ nhớ trong 256 GB và RAM 8 GB.

Ngược lại, Galaxy S26 được đồn đoán chỉ tăng nhẹ dung lượng pin, trong khi thiết kế và tốc độ sạc gần như không đổi. Nếu thông tin chính xác, mức cải tiến của Galaxy A57 so với A56 sẽ rõ ràng hơn đáng kể so với mức nâng cấp của Galaxy S26 so với S25.

Galaxy S dần mất vai trò dẫn dắt

Sự khác biệt trong cách Samsung đầu tư cho thấy hãng vẫn đủ năng lực kỹ thuật để mang sạc nhanh hơn, pin lớn hơn và thiết kế mỏng nhẹ lên smartphone. Tuy nhiên, các cải tiến đó chủ yếu xuất hiện ở dòng Galaxy A, nơi Samsung phải đối mặt với áp lực cạnh tranh trực tiếp từ Xiaomi, OPPO hay vivo.

Trong khi các cải tiến trên Galaxy S là khá chậm chạp trong những năm gần đây ẢNH: PCMAG

Ở chiều ngược lại, Galaxy S và S Plus dường như đang được duy trì theo hướng an toàn, ổn định và đáng tin cậy, nhưng thiếu yếu tố mới mẻ. Cách tiếp cận này tương đồng với chiến lược của Apple dành cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn - vốn có doanh số tốt nhờ thương hiệu, hệ sinh thái và các thỏa thuận phân phối, thay vì nhờ những đổi mới đột phá hằng năm.

Trong các sự kiện ra mắt gần đây, sự chú ý của Samsung tập trung nhiều hơn vào Galaxy S Ultra, thiết bị gập hay các thử nghiệm phần cứng mới. Galaxy S và S Plus trở thành lựa chọn "đủ tốt", nhưng không còn là biểu tượng của đổi mới như trước.

Việc Galaxy A ngày càng tiệm cận, thậm chí vượt trội Galaxy S ở một số yếu tố quan trọng cho thấy chiến lược phân tầng sản phẩm của Samsung đang thay đổi. Liệu hãng có thể duy trì cách làm này trong bao lâu khi người dùng ngày càng nhận ra rằng những nâng cấp thiết thực lại xuất hiện nhiều hơn ở phân khúc rẻ hơn.