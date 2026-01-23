Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy A57 bứt phá, dòng Galaxy S đứng trước dấu hỏi lớn

Kiến Văn
Kiến Văn
23/01/2026 16:35 GMT+7

Thông tin về chiếc smartphone tầm trung Galaxy A57 mà Samsung sắp ra mắt đã thu hút sự chú ý của người dùng trong những tháng gần đây.

Theo Android Authority, những thông số kỹ thuật ấn tượng của Galaxy A57 đã bắt đầu được tiết lộ, bao gồm sạc nhanh 45W và pin dung lượng lớn 4.900 mAh. Đáng chú ý, tất cả được gói gọn trong một thiết kế mỏng chỉ 6,9 mm. Những rò rỉ xung quanh Galaxy A57 khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Samsung có đang từ bỏ dòng Galaxy S của mình?

Galaxy A57 nới rộng những nâng cấp mà Galaxy S không có

Năm ngoái, Galaxy A56 tạo bất ngờ khi được trang bị sạc nhanh 45W - tính năng mà người dùng Galaxy S cơ bản chờ đợi trong nhiều năm. Trong các thử nghiệm thực tế, Galaxy A56 đạt 50% pin sau khoảng 22 phút và 75% sau 36 phút, nhanh hơn Galaxy S25 vốn chỉ hỗ trợ sạc 25W. Quan trọng hơn, nhiệt độ khi sạc của Galaxy S25 có thời điểm vượt quá 40 độ C, trong khi Galaxy A56 thấp hơn đáng kể.

Galaxy A57 bứt phá, dòng Galaxy S đứng trước dấu hỏi lớn - Ảnh 1.

Galaxy A56 nhận được đánh giá cao trong phân khúc tầm trung và Galaxy A57 thậm chí còn ấn tượng hơn

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Pin dung lượng lớn 5.000 mAh cũng là một lợi thế rõ ràng của Galaxy A56 so với khoảng 4.000 mAh trên Galaxy S25. Dù không phải là thiết bị cao cấp hơn về tổng thể, Galaxy A56 đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế liên quan đến pin và sạc mà người dùng quan tâm hằng ngày.

Với Galaxy A57, Samsung dường như tiếp tục chiến lược nâng cấp mạnh tay cho dòng tầm trung. Máy được cho là mỏng và nhẹ hơn thế hệ trước, nhưng vẫn giữ pin dung lượng lớn và hỗ trợ sạc nhanh 45W. Thậm chí, phiên bản tiêu chuẩn còn được cho là trang bị bộ nhớ trong 256 GB và RAM 8 GB.

Ngược lại, Galaxy S26 được đồn đoán chỉ tăng nhẹ dung lượng pin, trong khi thiết kế và tốc độ sạc gần như không đổi. Nếu thông tin chính xác, mức cải tiến của Galaxy A57 so với A56 sẽ rõ ràng hơn đáng kể so với mức nâng cấp của Galaxy S26 so với S25.

Galaxy S dần mất vai trò dẫn dắt

Sự khác biệt trong cách Samsung đầu tư cho thấy hãng vẫn đủ năng lực kỹ thuật để mang sạc nhanh hơn, pin lớn hơn và thiết kế mỏng nhẹ lên smartphone. Tuy nhiên, các cải tiến đó chủ yếu xuất hiện ở dòng Galaxy A, nơi Samsung phải đối mặt với áp lực cạnh tranh trực tiếp từ Xiaomi, OPPO hay vivo.

Galaxy A57 bứt phá, dòng Galaxy S đứng trước dấu hỏi lớn - Ảnh 2.

Trong khi các cải tiến trên Galaxy S là khá chậm chạp trong những năm gần đây

ẢNH: PCMAG

Ở chiều ngược lại, Galaxy S và S Plus dường như đang được duy trì theo hướng an toàn, ổn định và đáng tin cậy, nhưng thiếu yếu tố mới mẻ. Cách tiếp cận này tương đồng với chiến lược của Apple dành cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn - vốn có doanh số tốt nhờ thương hiệu, hệ sinh thái và các thỏa thuận phân phối, thay vì nhờ những đổi mới đột phá hằng năm.

Trong các sự kiện ra mắt gần đây, sự chú ý của Samsung tập trung nhiều hơn vào Galaxy S Ultra, thiết bị gập hay các thử nghiệm phần cứng mới. Galaxy S và S Plus trở thành lựa chọn "đủ tốt", nhưng không còn là biểu tượng của đổi mới như trước.

Việc Galaxy A ngày càng tiệm cận, thậm chí vượt trội Galaxy S ở một số yếu tố quan trọng cho thấy chiến lược phân tầng sản phẩm của Samsung đang thay đổi. Liệu hãng có thể duy trì cách làm này trong bao lâu khi người dùng ngày càng nhận ra rằng những nâng cấp thiết thực lại xuất hiện nhiều hơn ở phân khúc rẻ hơn.

Tin liên quan

Galaxy S25 Plus bốc cháy khi sạc, Samsung chấp nhận bồi thường

Galaxy S25 Plus bốc cháy khi sạc, Samsung chấp nhận bồi thường

Samsung đã thừa nhận trách nhiệm liên quan đến vụ chiếc Galaxy S25 Plus bốc cháy khi đang sạc pin trong một ngôi nhà ở Indiana (Mỹ) vào tháng 11.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy A57 Samsung Galaxy S Galaxy A điện thoại tầm trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận