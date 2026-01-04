Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đã đến lúc Samsung nên đưa Galaxy Note trở lại

Kiến Văn
Kiến Văn
04/01/2026 07:28 GMT+7

Không ít khó chịu đã đến với người hâm mộ Samsung trong những năm qua, đặc biệt là dòng Galaxy S25 do nhiều kỷ niệm đẹp từ các thiết bị trước đây.

Trong một thời gian dài, mỗi khi tháng 8 đến, người hâm mộ Samsung luôn háo hức chờ đợi để sở hữu một chiếc Galaxy Note mới. Ví dụ như sự phấn khích đối với Galaxy Note 9 và niềm vui khi rời khỏi cửa hàng với chiếc Galaxy Note 10+ trong tay.

Đã đến lúc Samsung nên đưa Galaxy Note trở lại - Ảnh 1.

Nhiều người hâm mộ Samsung đang muốn Galaxy Note được đưa trở lại

ẢNH: SCMP

Nhưng sau 6 năm, khi cầm trên tay chiếc Galaxy S25 Ultra, nhiều người hâm mộ thừa nhận rằng việc mua máy chỉ đơn giản vì "thói quen". Mặc dù máy vẫn có bút S Pen và giữ lại một số đặc điểm của dòng Note, những người dùng lâu năm đều nhận ra rằng nó chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trong năm 2026 này, hy vọng Samsung cần phân biệt lại dòng sản phẩm của mình.

Nhiều tính năng cần được Samsung hồi sinh

Samsung cần ra mắt một thiết bị dành riêng cho những người đam mê công nghệ. Mặc dù Galaxy Z Fold7 đã được cải tiến về thiết kế, việc loại bỏ chức năng của bút S Pen khiến người dùng tự hỏi: Liệu Samsung có bao giờ ra mắt một thiết bị nào có thể lấp đầy khoảng trống mà dòng Galaxy Note để lại hay không? Đã đến lúc Samsung cần phân tách lại danh mục sản phẩm và ra mắt nhiều thiết bị khác nhau trong suốt cả năm.

Thật khó để yêu cầu Samsung mang đến những tính năng cũ trên một thiết bị cao cấp hiện tại, như máy quét mống mắt hay khe cắm thẻ nhớ microSD, nhưng lại khá phù hợp cho người mê công nghệ. Sự trở lại của chức năng Bluetooth đầy đủ trên S Pen cũng như máy quét mống mắt có thể làm tăng kích thước viền màn hình, tuy nhiên nhiều người sẵn sàng chấp nhận.

Việc khôi phục jack cắm tai nghe và khe cắm thẻ microSD cũng rất cần thiết, vì chúng vẫn có giá trị sử dụng trong năm 2025. Nhiều người có thể coi đó là những công nghệ lỗi thời, nhưng thực tế chúng vẫn rất hữu ích. Việc nâng cấp bộ nhớ smartphone hiện nay rất tốn kém và khe cắm microSD sẽ giúp người dùng dễ dàng lưu trữ nhiều nội dung hơn.

Dĩ nhiên, có nhiều lý do khiến dòng Galaxy Note có thể không bao giờ trở lại, nhưng điều đó không có nghĩa là dòng sản phẩm này không còn giá trị. Một sản phẩm như Galaxy Note sẽ đáp ứng nhu cầu của những người đam mê công nghệ và mang lại sự khác biệt cho người dùng. Samsung có thể giữ mức giá hợp lý cho sản phẩm này, giống như dòng Galaxy FE.

