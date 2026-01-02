Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Motorola khoe smartphone siêu mỏng khiến iPhone Air 'lép vế'

Kiến Văn
Kiến Văn
02/01/2026 07:49 GMT+7

Motorola đang chuẩn bị ra mắt phiên bản kế nhiệm của X70 Air, mang tên X70 Air Pro, tại thị trường Trung Quốc.

Thông tin về X70 Air Pro được Motorola công bố qua một bài đăng chính thức trên Weibo. X70 Air Pro hứa hẹn sẽ có những nâng cấp đáng kể về camera, có khả năng khiến iPhone Air trở nên lỗi thời. Theo đoạn quảng cáo mới nhất, chiếc điện thoại này sẽ được trang bị cụm ba camera sau vượt trội hơn cả phiên bản X70 Air và iPhone Air có giá 999 USD. Điều này có nghĩa Moto X70 Air Pro mang lại lợi thế phần cứng vượt trội, đặc biệt khi so sánh với sản phẩm cao cấp của Apple nhưng chỉ có một camera sau.

Motorola khoe smartphone siêu mỏng khiến iPhone Air lép vế - Ảnh 1.

Teaser về Moto X70 Air được Motorola chia sẻ trên Weibo

ẢNH: MOTOROLA

Để có cái nhìn rõ hơn, Moto X70 Air hiện tại sở hữu hệ thống camera kép với hai cảm biến 50 MP, bao gồm camera chính/góc rộng với chống rung quang học (OIS) và camera siêu rộng với lấy nét tự động theo pha (PDAF).

Motorola muốn tạo đẳng cấp riêng trong phân khúc

Mặc dù thông số kỹ thuật của camera thứ ba vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng đó sẽ là một camera zoom kính tiềm vọng với độ phân giải thấp hơn, có thể 12 MP hoặc 10 MP. Dù vậy, Moto X70 Air Pro vẫn sẽ là chiếc smartphone siêu mỏng đầu tiên sở hữu thiết lập ba camera, tạo ra một đẳng cấp riêng trong phân khúc này.

Đoạn quảng cáo cũng nhấn mạnh đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy Motorola có thể trang bị cho sản phẩm nhiều tính năng thông minh. Mặc dù chưa có ngày ra mắt chính thức cho X70 Air Pro, sản phẩm dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 1 này. Tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm sẽ mang tên X70 Air Pro, trong khi trên toàn cầu sẽ mang tên gọi "Edge 70 Pro".

Nếu đang tìm kiếm một chiếc điện thoại siêu mỏng với tính năng camera đa dạng, X70 Air Pro hoặc Edge 70 Pro có thể là lựa chọn lý tưởng, với điều kiện Motorola quyết định ra mắt sản phẩm tại thị trường Việt Nam, nơi công ty vừa trở lại vào cuối năm 2025.

Tin liên quan

Motorola quay lại thị trường Việt Nam, ra mắt 5 smartphone mới

Motorola quay lại thị trường Việt Nam, ra mắt 5 smartphone mới

Thương hiệu Motorola đã chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam sau một thời gian dài vắng bóng. Trong lần tái xuất này, hãng đã giới thiệu 5 mẫu smartphone mới trải dài trên nhiều phân khúc, từ mức giá 3 triệu đồng cho đến phân khúc điện thoại gập cao cấp.

Khám phá thêm chủ đề

Motorola Moto X70 Air Pro iPhone Air điện thoại siêu mỏng camera
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận