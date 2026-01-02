Motorola khoe smartphone siêu mỏng khiến iPhone Air 'lép vế'

Thông tin về X70 Air Pro được Motorola công bố qua một bài đăng chính thức trên Weibo. X70 Air Pro hứa hẹn sẽ có những nâng cấp đáng kể về camera, có khả năng khiến iPhone Air trở nên lỗi thời. Theo đoạn quảng cáo mới nhất, chiếc điện thoại này sẽ được trang bị cụm ba camera sau vượt trội hơn cả phiên bản X70 Air và iPhone Air có giá 999 USD. Điều này có nghĩa Moto X70 Air Pro mang lại lợi thế phần cứng vượt trội, đặc biệt khi so sánh với sản phẩm cao cấp của Apple nhưng chỉ có một camera sau.

Teaser về Moto X70 Air được Motorola chia sẻ trên Weibo

ẢNH: MOTOROLA

Để có cái nhìn rõ hơn, Moto X70 Air hiện tại sở hữu hệ thống camera kép với hai cảm biến 50 MP, bao gồm camera chính/góc rộng với chống rung quang học (OIS) và camera siêu rộng với lấy nét tự động theo pha (PDAF).

Motorola muốn tạo đẳng cấp riêng trong phân khúc

Mặc dù thông số kỹ thuật của camera thứ ba vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng đó sẽ là một camera zoom kính tiềm vọng với độ phân giải thấp hơn, có thể 12 MP hoặc 10 MP. Dù vậy, Moto X70 Air Pro vẫn sẽ là chiếc smartphone siêu mỏng đầu tiên sở hữu thiết lập ba camera, tạo ra một đẳng cấp riêng trong phân khúc này.

Đoạn quảng cáo cũng nhấn mạnh đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy Motorola có thể trang bị cho sản phẩm nhiều tính năng thông minh. Mặc dù chưa có ngày ra mắt chính thức cho X70 Air Pro, sản phẩm dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 1 này. Tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm sẽ mang tên X70 Air Pro, trong khi trên toàn cầu sẽ mang tên gọi "Edge 70 Pro".

Nếu đang tìm kiếm một chiếc điện thoại siêu mỏng với tính năng camera đa dạng, X70 Air Pro hoặc Edge 70 Pro có thể là lựa chọn lý tưởng, với điều kiện Motorola quyết định ra mắt sản phẩm tại thị trường Việt Nam, nơi công ty vừa trở lại vào cuối năm 2025.