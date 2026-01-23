Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nguyên nhân khiến smartphone không thể sạc tối đa

Kiến Văn
Kiến Văn
23/01/2026 14:27 GMT+7

Sạc nhanh là một công nghệ hiện đại cho phép smartphone nạp năng lượng nhanh chóng bằng cách sử dụng lượng điện cao hơn.

Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng công nghệ này phụ thuộc vào sự giao tiếp liên tục giữa smartphone và bộ sạc. Khi sự giao tiếp này bị gián đoạn, tốc độ sạc sẽ giảm đáng kể.

Chính vì vậy, nếu smartphone không còn sạc nhanh như trước hoặc không hiển thị thông báo sạc nhanh, có thể nguyên nhân đến từ bụi bẩn và cặn bám trong cổng sạc USB-C. Cổng sạc này sử dụng nhiều chân tiếp xúc để truyền điện và giao tiếp với bộ sạc.

Một lý do thường bị bỏ qua khiến smartphone không thể sạc tối đa - Ảnh 1.

Người dùng nên nhớ thường xuyên vệ sinh cổng sạc của smartphone

ẢNH: MASHABLE

Khi bụi bẩn hoặc các mảnh vụn cản trở các chân tiếp xúc, điện thoại sẽ chuyển sang chế độ sạc chậm, thường chỉ đạt khoảng 5V và 15W, tương đương tốc độ sạc của các bộ sạc thông thường.

Theo thời gian, cổng USB-C sẽ tích tụ bụi bẩn, đặc biệt nếu người dùng thường xuyên để điện thoại trong túi quần hoặc túi áo. Các dấu hiệu cho thấy cổng USB-C bị bẩn bao gồm cảm giác khó khăn khi cắm cáp và cáp có thể bị lỏng khi rút ra. Ngay cả khi cổng trông sạch sẽ bên ngoài, bụi bẩn vẫn có thể tích tụ bên trong và gây ra hiện tượng sạc chậm.

Những chú ý khi vệ sinh cổng sạc smartphone

Để khắc phục tình trạng này, người dùng có thể sử dụng khí nén để thổi bụi bẩn ra khỏi cổng. Nếu không có khí nén, người dùng có thể thử thổi trực tiếp vào cổng, mặc dù hiệu quả có thể không cao. Nếu vẫn còn bụi bẩn, hãy sử dụng một bàn chải nhỏ lông mềm để nhẹ nhàng làm sạch. Tránh tạo áp lực lên phần giữa cổng, nơi có các chân tiếp xúc.

Nếu sau khi vệ sinh mà điện thoại vẫn không sạc nhanh, cổng USB-C có thể đã bị hỏng, nhưng trước khi kết luận, người dùng hãy thử sử dụng bộ sạc và cáp khác để loại trừ khả năng lỗi do thiết bị. Trong trường hợp cổng USB-C thực sự bị hỏng, việc thay thế thường là một trong những lựa chọn đơn giản và rẻ nhất. Tuy nhiên, người dùng nên nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia để tránh làm hỏng điện thoại.

Sạc nhanh không chỉ là một tiện ích mà còn là tính năng quan trọng trên những chiếc smartphone hiện đại, do đó đừng để cổng sạc bị lỗi làm ảnh hưởng đến trải nghiệm này.

