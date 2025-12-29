Cách nhận biết cáp USB-C không hỗ trợ sạc nhanh

Tuy nhiên, không phải tất cả các cáp USB-C đều mang đến khả năng sạc nhanh. Vậy làm thế nào để nhận biết điều này?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cáp USB-C là chân CC, có nhiệm vụ nhận biết giữa các thiết bị để xác định nguồn điện và công nghệ sạc phù hợp. Chân CC là dây dẫn thiết yếu thứ năm trong cáp, bên cạnh bốn dây khác là VBUS (cực dương), GND (cực âm) và cặp D+/D- dành cho dữ liệu USB 2.0. Hầu hết cổng USB-C hiện đại đều là "ổ cắm lạnh", nghĩa là chúng không cung cấp điện cho đến khi chân CC xác nhận kết nối.

Sơ đồ bố trí các chân cắm trên cổng USB-C ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi người dùng kết nối bộ sạc hỗ trợ Power Delivery (PD) với thiết bị tương thích, chân CC sẽ nhận biết điện áp và dòng điện thông qua cáp. Nhiệm vụ này yêu cầu cả ba thành phần bộ sạc, thiết bị và cáp cần phải tương thích với nhau.

Sự khác biệt khiến USB-A không thể sạc nhanh như USB-C

Ngược lại, cáp USB-A không có chân CC, ngay cả ở thế hệ USB 3.0, có nghĩa là cáp USB-A không thể thiết lập chế độ sạc nhanh PD. Nếu người dùng sử dụng cáp USB-A sang USB-C, họ sẽ không thể tận dụng công nghệ sạc nhanh, bất kể củ sạc có công suất cao đến đâu.

Mặc dù USB-A vẫn có thể sạc nhanh với các chuẩn như Quick Charge (QC), công suất tối đa chỉ đạt khoảng 15 - 18W. Một số tiêu chuẩn độc quyền như OnePlus SuperVOOC hay Xiaomi HyperCharge có thể cung cấp công suất lên đến 65W, nhưng đây là điều chỉ xảy ra khi sử dụng cáp và bộ sạc cùng thương hiệu.

Cáp USB-A không có chân CC nên không thể thiết lập chế độ sạc nhanh PD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để đảm bảo hiệu suất sạc tốt nhất, người dùng nên tránh sử dụng cáp USB-A và củ sạc USB-A cho các thiết bị công suất cao. Thay vào đó, hãy chọn cáp và bộ sạc USB-C từ các thương hiệu uy tín, có chứng nhận chip E-marker để đảm bảo khả năng chịu tải công suất cao.

Xét cho cùng, để nhận biết cáp USB-C có hỗ trợ sạc nhanh hay không, hãy chú ý đến sự hiện diện của chân CC và chọn các sản phẩm từ thương hiệu đáng tin cậy.