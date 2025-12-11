Những thiết bị nên và không nên cắm vào USB 3.0 trên máy tính

Về mặt vật lý, USB 3.0 có khối màu xanh lam bên trong, trong khi USB 2.0 có khối màu đen. Ngay cả khi hai cổng này có cùng kiểu cổng kết nối USB-A, có những thiết bị mà người dùng nên và không nên cắm vào cổng USB 3.0.

Không phải mọi thiết bị đều khai thác hết sức mạnh của cổng USB 3.0 ẢNH: K. VĂN

Nên: Ổ cứng di động và USB

Khi cắm ổ cứng di động vào máy tính, tốc độ truyền tải là yếu tố quan trọng, vì vậy việc cắm chúng vào cổng USB 2.0 vẫn có thể làm giảm tốc độ truyền tải đáng kể. Chẳng hạn, ổ cứng ngoài Seagate Portable 2 TB hỗ trợ USB 3.0 với tốc độ tối đa 130 MB/s (megabyte mỗi giây), tương đương 1.040 Mbps (megabit mỗi giây) và cao gấp đôi tốc độ tối đa 480 Mbps của USB 2.0.

Tương tự, ổ SSD di động S AMSUNG T9 1 TB có thể đạt tốc độ lên đến 2.000 MB/s, mặc dù USB 3.0 không thể đạt được tốc độ tối đa này nhưng vẫn có thể đáp ứng được khoảng một phần ba con số đó.

Nên: Hub USB

Khi sử dụng Hub USB, việc cắm vào cổng USB 3.0 là điều cần thiết để đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu tối ưu. Ví dụ, Hub USB 3.0 từ Ugreen hỗ trợ tốc độ tối đa 5 Gbps với bốn cổng USB 3.0. Nếu tất cả các cổng đều bị chiếm dụng, USB 3.0 có thể xử lý nhiều thiết bị mà không bị quá tải, trong khi USB 2.0 sẽ nhanh chóng gặp vấn đề. Hơn nữa, USB 3.0 cung cấp năng lượng gần gấp đôi so với USB 2.0, vốn rất quan trọng nếu người dùng sử dụng hub để sạc thiết bị.

Hub USB nên được kết nối vào USB 3.0 để đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu tối ưu

ẢNH: TOM'S HARDWARE

Nếu đang cân nhắc đầu tư vào một Dock USB-C, hãy chọn USB-C nếu máy tính hỗ trợ. Tốc độ truyền tải và mức tiêu thụ điện năng của USB-C sẽ tốt hơn nhiều so với USB 2.0. Đối với các nhu cầu cơ bản như dongle hay ổ flash USB, USB 3.0 với cổng USB-A vẫn là lựa chọn hợp lý.

Nên: Thiết bị điện tử

Khi kết nối các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy đọc sách điện tử, người dùng nên sử dụng cáp chuyển đổi USB-C sang USB-C hoặc USB 3.0 sang USB-C. Việc cắm điện thoại vào cổng USB 2.0 có thể khiến người dùng phải chờ hàng giờ để sạc đầy pin. Ngoài ra, nếu cần khởi động vào ADB (Android Debug Bridge) trên điện thoại Android hoặc khôi phục thiết bị Apple qua máy tính Windows, việc sử dụng USB 3.0 sẽ giúp quá trình diễn ra nhanh chóng hơn.

Không nên: Thiết bị sử dụng tần số 2,4 GHz

Mặc dù USB 3.0 mang lại tốc độ cao hơn, không phải thiết bị nào cũng hoạt động tốt với cổng này. Các thiết bị sử dụng tần số 2,4 GHz như chuột và bàn phím có thể gặp phải nhiễu sóng vô tuyến khi kết nối với USB 3.0, dẫn đến hiệu suất kém. Nếu gặp phải tình trạng giật lag khi sử dụng chuột, hãy thử di chuyển Hub USB hoặc máy tính xách tay ra xa các thiết bị ngoại vi hoặc sử dụng bộ mở rộng USB.