Apple làm điều chưa từng có để 'đấu tay đôi' Galaxy S

Theo thông tin từ Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang xem xét việc chia nhỏ chuỗi ra mắt iPhone hằng năm thành hai sự kiện riêng biệt. Nếu chính xác, Apple có thể tạo ra một cú sốc lớn cho cả ngành công nghiệp bởi trong nhiều năm qua, người dùng đã quen với việc chờ đợi những thông tin rò rỉ vào mùa hè, sau đó là sự ra mắt hoành tráng của toàn bộ dòng iPhone mới vào tháng 9.

Lịch ra mắt iPhone năm 2027 có thể gây sốc toàn ngành ẢNH: GSMARENA

Báo cáo cho thấy, dòng iPhone 18 có thể được giới thiệu trong một sự kiện riêng, trong khi các mẫu Pro và Pro Max, cùng mẫu màn hình gập được mong đợi vẫn sẽ ra mắt vào mùa thu. Đáng chú ý, các mẫu iPhone tiêu chuẩn và iPhone Air 2 có thể bị trì hoãn đến nửa đầu năm 2027.

Như vậy, Apple sẽ có hai chu kỳ ra mắt iPhone trong một năm, thay vì chỉ một sự kiện lớn. Đây là một động thái mạnh mẽ nhằm tăng cường sức cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là Samsung - công ty luôn ra mắt dòng Galaxy S vào đầu năm.

Phiên bản kế nhiệm iPhone Air sẽ được ra mắt vào nửa đầu năm 2027 ẢNH: PHONEARENA

Điều gì khiến Apple thay đổi lịch ra mắt iPhone?

Lý do cho sự thay đổi này có thể được tóm gọn trong từ: 'cạnh tranh'. Việc chia tách thời điểm ra mắt sẽ cho phép các mẫu iPhone tiêu chuẩn cạnh tranh trực tiếp với dòng Galaxy S trong giai đoạn mua sắm quan trọng đầu năm, từ đó tối đa hóa sự hiện diện của Apple trên thị trường.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu việc ra mắt liên tục các mẫu iPhone mới có làm giảm bớt sự phấn khích của người dùng hay không? Một phần sức mạnh thương hiệu của iPhone luôn nằm ở khoảnh khắc ra mắt vào tháng 9, tạo nên sự kiện lớn cho cả ngành công nghiệp. Nếu chia nhỏ khoảnh khắc này, liệu có làm mất đi sự kỳ diệu vốn có?

iPhone 18 và iPhone 18 Pro sẽ không còn chung sân khấu? ẢNH: MACWORLD

Đối với người dùng, lịch ra mắt mới có thể khiến quá trình ra quyết định trở nên khó khăn hơn. Họ sẽ phải cân nhắc giữa việc mua ngay mẫu Pro hay chờ đợi phiên bản tiêu chuẩn với chip mới nhất. Điều này có thể làm giảm "sức mạnh thương hiệu" của iPhone, không chỉ về doanh số mà còn về uy tín.

Dù vậy, Apple đang thực hiện một chiến lược thông minh hơn trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh. Họ đang chọn lựa sự thống trị bền vững thay vì những màn trình diễn chóng vánh. Nếu thành công, Apple sẽ có hai cơ hội để chiếm lĩnh thị trường mỗi năm, và điều duy nhất bị "pha loãng" có thể chỉ là sự kiên nhẫn của người dùng trong việc chờ đợi thời điểm tốt nhất để nâng cấp.