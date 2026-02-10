Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Xiaomi 18 sẽ có con chip đắt ngang một chiếc điện thoại tầm trung

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/02/2026 14:16 GMT+7

Lần đầu tiên lộ diện chip 2nm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sẽ biến iPhone 18 thành 'kẻ hụt hơi'?

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đầy biến động của làng di động khi Qualcomm quyết định chơi một 'canh bạc' lớn. Với sự xuất hiện của dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, ranh giới giữa điện thoại cao cấp và siêu cao cấp sẽ chính thức bị xóa bỏ, mở ra một kỷ nguyên mới nhưng cũng đi kèm với cái giá không tưởng.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: Khi 'bộ não' có giá... 7,7 triệu đồng

Thông tin từ chuỗi cung ứng TSMC đang khiến các tín đồ công nghệ phải 'toát mồ hôi'. Lần đầu tiên, Qualcomm sẽ tách dòng chip flagship thành hai phiên bản là Standard và Pro. Trong đó, bản Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sẽ là con chip di động đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2nm (N2P) tiên tiến nhất thế giới.

Xiaomi 18 sẽ có con chip đắt ngang một chiếc điện thoại tầm trung - Ảnh 1.

Sức mạnh của Xiaomi 18 sẽ không thể đong đếm với Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID HEADLINES

Cái giá cho sự tiên phong này là cực kỳ đắt đỏ. Với chi phí sản xuất mỗi tấm wafer 2nm lên tới 30.000 USD, mức giá của riêng một con chip Pro dự kiến sẽ vượt ngưỡng 300 USD (khoảng hơn 7,7 triệu đồng). Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng 'bộ não' của máy đã đắt ngang ngửa một chiếc smartphone tầm trung hiện nay.

Xiaomi 18: Kẻ tiên phong đánh cược vào hiệu năng cực hạn

Không nằm ngoài dự đoán, Xiaomi tiếp tục là cái tên đầu tiên 'nổ súng'. Dòng Xiaomi 18 đã chính thức giành quyền ra mắt toàn cầu dòng chip mới này vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, sự phân hóa sẽ hiện rõ hơn bao giờ hết:

  • Phiên bản Ultra/Pro: Độc quyền sở hữu chip Pro, hỗ trợ RAM LPDDR6 thế hệ mới và xung nhịp có thể chạm ngưỡng 5 - 6 GHz - sức mạnh ngang ngửa máy tính để bàn.
  • Phiên bản tiêu chuẩn: Nhiều khả năng sẽ chỉ dùng chip bản thường hoặc tận dụng lại nền tảng cũ để 'gánh' mức chi phí linh kiện đang leo thang.

Sự kết hợp giữa chip 2nm đắt đỏ và đợt tăng giá linh kiện bộ nhớ toàn cầu đang tạo nên một áp lực khủng khiếp lên giá bán smartphone. 2026 sẽ là năm của sự lựa chọn: Bạn sẵn sàng chi thêm hàng triệu đồng để đổi lấy sức mạnh AI và đồ họa đỉnh cao, hay chấp nhận những cấu hình 'vừa đủ' để đỡ tốn tiền?

Trận chiến công nghệ sắp tới không chỉ là cuộc đua về con số mà còn là cuộc đua về khả năng chịu chi của các hãng điện thoại lẫn người tiêu dùng.

