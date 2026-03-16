Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9

Kiến Văn
16/03/2026 19:25 GMT+7

Trong khi nhiều người vẫn đang chờ đợi One UI 8.5, Samsung đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản One UI 9 dựa trên nền tảng Android 17.

Theo báo cáo mới nhất từ Sammyfans, Samsung vừa chính thức cung cấp bản thử nghiệm của One UI 9 đến dòng Galaxy S26 mà công ty vừa bán ra thị trường. Phiên bản firmware đầu tiên của One UI 9 được cho là đã tải lên máy chủ của Samsung, vì vậy các thông tin về các tính năng có trong bản cập nhật này hứa hẹn sẽ sớm xuất hiện.

One UI 9 sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên các mẫu Galaxy Z thế hệ tiếp theo

Được phát hiện bởi người rò rỉ nổi tiếng Tarun Vats trên X, Samsung đang thử nghiệm có tên bản dựng là BZC5 và cung cấp cho Galaxy S26 Ultra. Những ai quen thuộc với cách đánh số phần mềm của Samsung sẽ nhận ra rằng đây là phiên bản lớn tiếp theo của Android và One UI, tương ứng với Android 17 và One UI 9.

Dòng Galaxy S26 khi ra mắt đi kèm giao diện One UI 8.5, được phát triển dựa trên Android 16. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, Samsung dường như không muốn để người dùng chờ đợi lâu để trải nghiệm phần mềm mới. Các báo cáo chỉ ra rằng, One UI 9 beta công khai dự kiến chính thức được phát hành vào tháng 5 năm nay.

Khi nào One UI 9 chính thức phát hành?

Samsung có thể sẽ dành thời gian để thử nghiệm phần mềm nội bộ, với thời gian kéo dài từ vài tuần đến vài tháng để tối ưu hóa trước khi triển khai đến cộng đồng người muốn thử nghiệm. Tuy nhiên, ngay cả khi chưa có One UI 9, nền tảng One UI 8.5 có trên dòng Galaxy S26 vẫn mang đến nhiều tính năng hấp dẫn cho người dùng khám phá.

Thông tin về bản cập nhật One UI 9 đang được Samsung thử nghiệm trên Galaxy S26

Trước đó, Google đã khởi động chương trình trải nghiệm phiên bản Beta của Android 17, tuy nhiên công ty chỉ giới hạn cho các điện thoại Pixel. Các nhà sản xuất thiết bị Android khác sẽ tham gia khi nền tảng này đạt được sự ổn định. Samsung dự kiến sẽ phát hành bản cập nhật One UI 9 chính thức cùng các mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ tiếp theo, bao gồm Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 và một thiết bị hoàn toàn mới có tên Wide Fold vào mùa hè năm nay.

Tin liên quan

Lộ diện tính năng chống say xe trên One UI 9

Lộ diện tính năng chống say xe trên One UI 9

Google và Samsung bắt tay giải quyết nỗi sợ muôn thuở của người dùng smartphone trên xe hơi với trên Android 17 (One UI 9).

