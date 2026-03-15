Google mạnh tay trị mã độc với tính năng mới trên Android 17

Theo Android Police, trong nỗ lực quét sạch các ứng dụng độc hại 'đội lốt' hỗ trợ người dùng, Google đã đưa ra những quy định khắc nghiệt trên Android 17, khiến không ít ứng dụng phổ biến rơi vào tầm ngắm.

Android 17 sẽ dọn dẹp 'vùng tối' của bảo mật

AccessibilityService API (quyền trợ năng) từ lâu đã được ví như 'chìa khóa vạn năng' trên Android. Nó cho phép ứng dụng đọc nội dung màn hình và thực hiện thao tác thay người dùng. Chính vì quyền hạn quá lớn, đây trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng để cài cắm mã độc đánh cắp thông tin ngân hàng.

Android 17 nâng tầm bảo mật bằng cách siết chặt quyền trợ năng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Trên Android 17, Google chính thức kích hoạt chế độ bảo vệ nâng cao (Advanced Protection Mode) phiên bản mới. Theo đó, hệ thống sẽ tự động chặn đứng mọi yêu cầu cấp quyền trợ năng từ các ứng dụng không nằm trong danh mục 'Hỗ trợ người khuyết tật' chính thống. Đây là một bước đi quyết liệt để bảo vệ người dùng trước các rủi ro bị theo dõi hoặc mất dữ liệu cá nhân.

Cái giá của sự an toàn

Tuy nhiên, 'nhát dao' này của Google dường như đang 'trảm' nhầm cả những ứng dụng hữu ích. Những cái tên quen thuộc như dynamicSpot (mang Dynamic Island lên Android) hay các ứng dụng Launcher tùy biến giao diện đang đứng trước nguy cơ trở thành vô dụng.

Vì đặc thù tính năng, các ứng dụng này bắt buộc phải sử dụng quyền trợ năng để hoạt động. Với quy định mới, người dùng sẽ phải đứng trước lựa chọn khó khăn hoặc là tắt bỏ lớp bảo mật tối cao của Android 17 để dùng ứng dụng yêu thích, hoặc là chấp nhận một thiết bị an toàn tuyệt đối nhưng thiếu đi sự linh hoạt vốn có của hệ điều hành mã nguồn mở.

Hiện tại, Android 17 vẫn đang trong giai đoạn Beta. Giới công nghệ đang chờ xem liệu Google có đưa ra một giải pháp 'mềm mỏng' hơn cho các nhà phát triển chân chính trước khi phiên bản ổn định ra mắt vào tháng 6 tới hay không.