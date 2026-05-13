Thay đổi khó hiểu trên One UI 8.5 gây tranh cãi

Cụ thể, bản cập nhật One UI 8.5 đã loại bỏ chỉ báo dung lượng lưu trữ khả dụng khỏi menu Device Care. Điều đó có nghĩa người dùng chỉ có thể xem tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng đã sử dụng mà không có thông tin rõ ràng về dung lượng trống còn lại.

Người dùng phải tự tính toán dung lượng lưu trữ còn lại sau khi cập nhật One UI 8.5 ẢNH: DIGITALTRENDS

Trước đây, One UI cung cấp thông tin về dung lượng trống một cách trực quan và dễ dàng, cho phép người dùng kiểm tra nhanh chóng chỉ với một cái nhìn. Giờ đây, người dùng phải tự tính toán dung lượng còn lại bằng cách trừ dung lượng đã sử dụng khỏi tổng dung lượng. Mặc dù đây có vẻ là một thay đổi nhỏ, tuy nhiên nó đã gây ra không ít phiền toái, đặc biệt đối với những người sở hữu điện thoại có dung lượng lưu trữ lớn như 512 GB và 1 TB.

One UI 8.5 sẽ đưa menu Device Care cũ trở lại?

Theo thông tin từ PiunikaWeb, nhiều người dùng đã bày tỏ sự không hài lòng về sự thay đổi này, cho rằng giao diện cũ giúp họ dễ dàng kiểm tra dung lượng lưu trữ khả dụng hơn. Trên diễn đàn Reddit, người dùng cũng đã chia sẻ hình ảnh so sánh giữa One UI 8.0 và One UI 8.5, cho thấy phiên bản cũ hiển thị chỉ số dung lượng trống rõ ràng hơn.

Giao diện của menu Device Care trên One UI 8.5 (trái) so với One UI 8.0 ẢNH: REDDIT

Hiện tại, không có tùy chọn nào cho phép người dùng khôi phục chỉ báo dung lượng lưu trữ cũ. Một số giải pháp thay thế như thêm tiện ích hiển thị dung lượng lưu trữ vào màn hình chính cũng không hoàn toàn hiệu quả, khi một số người dùng báo cáo các con số hiển thị không chính xác. Ví dụ, một người dùng Galaxy S25 Ultra cho biết tiện ích hiển thị 418 GB dung lượng trống, trong khi bảng điều khiển System Monitor Edge lại cho thấy 389 GB.

Quản lý bộ nhớ là một thao tác quan trọng trên điện thoại, đặc biệt đối với những người thường xuyên quay video, cài đặt trò chơi lớn và sử dụng nhiều dung lượng lưu trữ. Việc thay đổi những tiện ích quen thuộc này đã làm giảm trải nghiệm của người dùng với One UI 8.5. Hiện tại, Samsung vẫn chưa thông báo liệu chỉ báo dung lượng lưu trữ cũ có được khôi phục trong các bản cập nhật sau hay không, có nghĩa người dùng sẽ phải chấp nhận sự thay đổi này trong thời gian tới.