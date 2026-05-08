Samsung công bố ngày phát hành One UI 8.5 ra toàn cầu

Ngay sau khi triển khai One UI 8.5 cho người dùng Hàn Quốc, Samsung cũng công bố kế hoạch đưa bản cập nhật này đến người dùng toàn cầu, bắt đầu từ ngày 11.5. Các thiết bị nhận One UI 8.5 đầu tiên trong đợt phát hành toàn cầu sẽ bao gồm Galaxy S25, S24, S24 FE, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Galaxy Tab S11 và Tab S10.

Người dùng Galaxy S25 tại Việt Nam sẽ nhận được One UI 8.5 từ ngày 11.5?

One UI 8.5 chạy trên nền tảng Android 16 và mang đến 4 tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) từ Galaxy S26 cho các thiết bị cũ đủ điều kiện: Call Screening, Advanced Audio Eraser (cho cả ứng dụng bên thứ ba), Creative Studio và cải tiến Photo Assist.

Các thiết bị cao cấp cũ hơn như Galaxy S23 và S22 sẽ được cập nhật trong giai đoạn thứ hai, nhưng chưa có ngày cụ thể, trong khi các thiết bị dòng Galaxy A trong ba năm qua sẽ nhận được một phiên bản One UI 8.5 với các tính năng AI rút gọn hơn, được Samsung gọi là Awesome Intelligence.

Những thay đổi nổi bật của One UI 8.5

Một trong những điểm nhấn chính của bản cập nhật này là thiết kế Ambient, mang đến giao diện mới dựa trên hiệu ứng mờ cho các thành phần như Quick Panel, thanh điều chỉnh âm lượng và các yếu tố điều hướng hệ thống.

Thanh tìm kiếm trong các ứng dụng của Samsung, bao gồm cả Settings, đã được chuyển xuống dưới cùng của màn hình để dễ dàng sử dụng bằng một tay, một thay đổi nhỏ nhưng có tác động lớn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ngoài 4 tính năng AI được đưa xuống từ dòng Galaxy S26, Samsung cũng nâng cấp trợ lý ảo Bixby với công nghệ Perplexity và trình duyệt Samsung Internet được đổi tên thành Samsung Browser với tính năng Ask AI mới, hoàn thiện những thay đổi đáng chú ý trong bản cập nhật này.

Bản cập nhật One UI 8.5 có dung lượng khoảng 4,5 GB cho các thiết bị nâng cấp từ One UI 8.0. Những người tham gia beta sẽ nhận được gói cập nhật nhỏ hơn. Để kiểm tra bản cập nhật, người dùng có thể vào Settings > Software update > Download and install.