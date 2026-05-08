Những tính năng nổi bật được thêm vào điện thoại Galaxy nhờ One UI 8.5

One UI 8.5 không chỉ giới thiệu nhiều tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) mới mà còn cải tiến các tính năng cũ, đồng thời cho phép chia sẻ nhanh giữa các thiết bị Android và Apple. Hiện tại, One UI 8.5 đã có mặt trên các mẫu Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra và S25 FE cho người dùng Hàn Quốc.

One UI 8.5 giúp thổi luồng gió mới vào điện thoại Galaxy đời cũ

Nhiều điện thoại Galaxy khác cũng sẽ nhận được các tính năng tương tự trong tương lai, bao gồm các thiết bị thuộc dòng Galaxy S24 và các mẫu Galaxy Z Fold, Z Flip như Z Fold6, Z Fold7, Z Flip6 và Z Flip7. Dưới đây là danh sách những tính năng nổi bật sẽ được thêm vào loạt điện thoại Galaxy cũ nhờ bản cập nhật mới nhất từ Samsung.

Khả năng sàng lọc cuộc gọi

Tính năng này cho phép người dùng biết chính xác ai đang gọi trước khi nhấc máy. Khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại đáng ngờ hoặc không xác định, điện thoại sẽ tự động nhận cuộc gọi và hỏi người gọi về danh tính và lý do gọi. Người dùng có thể quyết định có nghe máy hay không, và ngay cả khi không trả lời, họ vẫn có thể xem lại bản tóm tắt hoặc bản ghi cuộc gọi sau đó.

Nâng cấp khả năng chụp ảnh

Ứng dụng Photo Assist trong One UI 8.5 cho phép người dùng có nhiều quyền kiểm soát hơn trong việc chỉnh sửa ảnh. Người dùng có thể xóa, thay đổi kích thước hoặc di chuyển các đối tượng trong ảnh, cũng như nhập các đối tượng từ thư viện. Đặc biệt, với tính năng mới, người dùng có thể thêm hướng dẫn bằng văn bản để tạo ra kết quả chính xác hơn theo ý muốn.

Loại bỏ tiếng ồn trong video

One UI 8.5 cũng mang đến tính năng có tên Audio Eraser, giúp người dùng loại bỏ tiếng ồn nền không mong muốn trong video. Tính năng này lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Galaxy S25 được đưa ra nhằm mục đích cho phép hoạt động trên toàn hệ thống và theo thời gian thực. Điều đó có nghĩa người dùng có thể chặn tiếng ồn nền khi xem video trên YouTube, lướt Instagram Reels hoặc khi sử dụng máy ghi âm mà không cần phải xử lý hậu kỳ.

Cải thiện khả năng chia sẻ tệp giữa Galaxy và iPhone

One UI 8.5 cũng cải thiện khả năng chia sẻ tệp giữa các thiết bị Galaxy và Apple thông qua tính năng Quick Share. Trước đây, Quick Share và AirDrop không tương thích với nhau, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi một số điện thoại Android bổ sung hỗ trợ AirDrop. Với One UI 8.5, tính năng này sẽ được tích hợp vào các mẫu Galaxy S25, S24, S23 và cả dòng S22, cho phép người dùng dễ dàng gửi và nhận tệp từ iPhone, iPad hoặc Mac.

Nhận các gợi ý hữu ích

Ngoài ra, tính năng Now Nudge cũng được triển khai giúp người dùng nhận được các gợi ý hữu ích mà không cần phải tương tác với AI. Tính năng này có khả năng phân tích ngữ cảnh và đưa ra các đề xuất dựa trên thông báo và tin nhắn mà người dùng nhận được. Ví dụ, nếu có thông báo về một cuộc họp sắp tới, Now Nudge có thể nhắc nhở người dùng thêm vào lịch hoặc lên lịch lại nếu đã có cuộc hẹn trùng thời gian.