Samsung phát hành One UI 8.5 cho loạt điện thoại Galaxy

Sau một thời gian thử nghiệm beta rộng rãi, Samsung đã chính thức bắt đầu triển khai bản cập nhật One UI 8.5 ổn định, dựa trên nền tảng Android 16 QPR2. Dòng Galaxy S25 là những thiết bị đầu tiên được hưởng lợi từ bản cập nhật này.

Không chỉ dòng Galaxy S25, Samsung đã nhanh chóng mở rộng việc triển khai One UI 8.5 cho nhiều thiết bị Galaxy khác, bao gồm Galaxy S25 FE, Galaxy S24 Edge, Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7. Dự kiến, việc cập nhật sẽ tiếp tục được mở rộng sang nhiều điện thoại và máy tính bảng Galaxy khác trong những ngày và tuần tới.

Danh sách các thiết bị Galaxy đã nhận được bản cập nhật One UI 8.5 ổn định tính đến thời điểm hiện tại bao gồm: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7.

Samsung đẩy nhanh tiến độ cập nhật One UI 8.5 chưa từng thấy

Như thường lệ, Hàn Quốc là khu vực đầu tiên nhận được bản cập nhật. Người dùng ở các khu vực khác sẽ nhận được bản cập nhật trong vài ngày tới. Để kiểm tra xem thiết bị có sẵn bản cập nhật One UI 8.5 hay không, người dùng hãy vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

Việc triển khai phiên bản One UI 8.5 ổn định đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Chương trình thử nghiệm beta cho Galaxy S25 bắt đầu vào tháng 12.2025 và trong 5 tháng tiếp theo, Samsung đã phát hành tới 10 bản beta - con số cao hơn nhiều so với 4 hoặc 5 bản beta mà hãng thường phát hành trước khi ra mắt phiên bản ổn định.

Cuối cùng, với việc One UI 8.5 ổn định đã được triển khai, Samsung dường như đang đẩy nhanh tiến độ, khi bản cập nhật đã đến được 7 thiết bị chỉ trong một ngày. Hy vọng quá trình cập nhật sẽ tiếp tục diễn ra nhanh chóng cho các thiết bị Galaxy đủ điều kiện còn lại.