iOS 27 sẽ khiến mọi người dùng iPhone theo cách hoàn toàn mới

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên iOS 27 là sự xuất hiện của Siri trong ứng dụng Camera, giúp đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào một trong những tính năng được sử dụng nhiều nhất của hệ điều hành.

iOS 27 giúp Camera trên iPhone thêm phần mạnh mẽ ẢNH: MACRUMORS

Tính năng mới sẽ bao gồm chế độ Siri chuyên dụng, cho phép người dùng dễ dàng truy cập các công cụ chụp ảnh và quay video mà không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng hay menu. Theo thông tin từ 9to5mac, mục tiêu của Apple là giúp người dùng có trải nghiệm chụp ảnh thuận tiện hơn.

Chế độ mới này được phát triển từ tính năng Trí tuệ thị giác (Visual Intelligence), trước đây chỉ được ẩn sau các phím tắt khó sử dụng. Giờ đây, với việc tích hợp vào ứng dụng Camera, tính năng này trở nên nổi bật và dễ sử dụng hơn. Người dùng có thể hướng iPhone về phía đối tượng và nhận thông tin gần như ngay lập tức, từ việc nhận diện đối tượng đến tìm kiếm hình ảnh hay tương tác với các dịch vụ như ChatGPT và Google Image Search.

Nhiều khả năng thông minh mới của iOS 27

Ngoài ra, Apple cũng giới thiệu những tính năng mới trên iOS 27 nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Một trong số đó là khả năng biến camera thành thiết bị đọc thông minh, có thể đọc nhãn thực phẩm và tự động lưu thông tin dinh dưỡng. Một tính năng khác cho phép người dùng số hóa dữ liệu liên hệ trực tiếp từ danh thiếp hoặc tài liệu giấy, giúp tạo liên hệ mới trên iPhone chỉ trong vài giây.

Đây chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Apple nhằm mở rộng khả năng của Siri trong toàn bộ hệ thống, với những cải tiến cho phép thực hiện nhiều hành động từ lệnh duy nhất. Công ty cũng đang hợp tác với Google để tích hợp các mô hình Gemini nhằm tăng cường khả năng AI.

iOS 27 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 8.6, trong khuôn khổ hội nghị các nhà phát triển (WWDC 2026) của Apple. Tại sự kiện này, người dùng sẽ có cơ hội khám phá những thay đổi đáng kể mà iOS 27 mang lại cho trải nghiệm sử dụng iPhone hằng ngày.